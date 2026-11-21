MILANO - In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne , il tema della sicurezza femminile negli spazi pubblici trova riscontro anche nel mondo dello sport. In Italia, due donne su tre dichiarano di aver subìto episodi di street harassment durante la corsa all'aperto. Commenti indesiderati, molestie verbali, contatti fisici e aggressioni condizionano la libertà di movimento e le abitudini sportive di molte runner.

È il dato centrale della prima ricerca quantitativa in Italia dedicata alle molestie subìte dalle donne durante la corsa outdoor, realizzata da Nielsen per ChangeTheGame nell'ambito di ChangeToRun, il progetto sostenuto da Fondazione Salomon per promuovere un'esperienza di running più sicura e inclusiva. Per rispondere concretamente a questa esigenza, è stata così sviluppata un'app dedicata ai runner e in particolare alle donne, che consente di condividere il proprio percorso con contatti di fiducia, inviare richieste di aiuto e segnalare criticità lungo i tracciati.

CHANGETORUN: una community che corre insieme

ChangeToRun nasce per supportare chi pratica sport outdoor e, in particolare, le donne che si allenano negli spazi pubblici. Più che un'app di sicurezza, è una piattaforma collaborativa che coinvolge runner e cittadini nella costruzione di percorsi più sicuri. Al centro, c'è il “cerchio della fiducia” che consente di condividere in tempo reale il proprio percorso con fino a tre contatti selezionati. In caso di necessità, infatti, è possibile inviare una richiesta di aiuto e accedere rapidamente ai servizi di emergenza. ChangeToRun permette anche di consultare e condividere segnalazioni sui percorsi, evidenziando criticità, situazioni di disagio o aree percepite come poco sicure. Le informazioni raccolte servono per creare mappe condivise del territorio e per essere messe a disposizione delle amministrazioni locali così da favorire interventi mirati e migliorare la sicurezza degli spazi urbani.

Il progetto riflette l'impegno della Fondazione Salomon nel promuovere uno sport accessibile e inclusivo, sostenendo iniziative che utilizzano l'attività sportiva come strumento di empowerment, partecipazione e cambiamento sociale.

“Crediamo che ogni persona debba poter vivere lo sport in libertà e senza timori. Con ChangeToRun vogliamo offrire uno strumento concreto che aiuti le donne a sentirsi più sicure durante la corsa outdoor, mettendo la tecnologia al servizio della comunità e contribuendo a rendere gli spazi pubblici più accessibili e accoglienti per tutti”, commenta Ilaria Cestonaro, Marketing Manager di Salomon Italia.

La “safety tax” pagata dalle runner

La ricerca realizzata da Nielsen per ChangeTheGame, nell’ambito del progetto ChangeToRun, rappresenta la prima indagine quantitativa in Italia dedicata alle molestie subìte dalle donne durante la corsa outdoor. Lo studio ha coinvolto 5.055 donne tra i 18 e i 50 anni, tra cui 1.471 runner e 732 ex runner, con l'obiettivo di comprendere la diffusione del fenomeno e il suo impatto sulla pratica sportiva. I risultati mostrano una realtà allarmante: il 68% delle intervistate dichiara di aver subìto almeno un episodio di molestia durante l'attività sportiva all'aperto. Commenti indesiderati, catcalling, comportamenti intimidatori, contatti fisici e aggressioni influenzano concretamente il modo in cui molte donne vivono la corsa, portandole a modificare percorsi e orari di allenamento, evitare determinate aree o rinunciare a correre da sole.

ChangeTheGame definisce questo insieme di limitazioni “safety tax”: il prezzo che molte donne pagano in termini di tempo, energia e libertà per continuare a praticare il proprio sport. Un costo spesso invisibile che, nei casi più estremi, può portare alla riduzione o all'abbandono dell'attività fisica e richiama una riflessione più ampia sul diritto di vivere gli spazi pubblici in modo libero e sicuro.

Il progetto è stato presentato a Milano nel corso di un incontro promosso da ChangeTheGame, con il sostegno della Fondazione Salomon e la partecipazione di FollowYourPassion, in presenza dell'ex atleta olimpica Fiona May e della maratoneta e attivista Ivana Di Martino.

ChangeToRun è disponibile gratuitamente su App Store (iOS) e Google Play (Android).

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