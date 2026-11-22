MILANO – E’ stata una grande festa la Powerade Milano Half Marathon, il meteo non dei migliori non ha comunque fermato la carica dei 20mila runner che hanno colorato e scaldato con tanto entusiasmo le strade del capoluogo lombardo. Con Powerade Milano Half Marathon si chiudono le Running Series ed il circuito 2026 di FollowYourPassion in un clima di internazionalità grazie al record di partecipanti con un grande afflusso di stranieri provenienti da 125 Nazioni. La corsa è stata accompagnata con il ritmo e la carica della musica di Rockin'1000, la band musicale distribuita su tutto il percorso di gara.

In questo bagno di folla ha trovato posto anche l’innovazione e la tecnologia più avanzata, con i robot HONOR Robot D1 Flash e A1 Vita Boy che hanno acceso la curiosità dei tanti runner venuti da ogni parte del mondo. Un carnet ricco di attività per i due robot che hanno salutato i runner, partecipato a diversi momenti sul palco nei giorni pre-gara, scattato selfie e partecipato alle cerimonie di premiazione, condividendo anche momenti ludici con l’atleta paralimpica azzurra Giusy Versace.

Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport: “20mila runner hanno trasformato questa giornata in una bellissima festa iniziata venerdì, tre giorni di emozioni straordinarie che oggi hanno raggiunto l’apice con l’After Party nel padiglione MiCo. sede anche del deposito borse e nel pre gara a disposizione per il riscaldamento e zona cambio. Siamo orgogliosi di aver fatto da palcoscenico anche per la prima apparizione dei robot HONOR Robot D1 Flash e A1 Vita Boy al di fuori dei confini asiatici, testimonianza viva di come i nostri eventi sappiano coniugare tradizione ed innovazione.

Desidero ringraziare il Comune di Milano e tutte le Istituzioni che hanno sposato e creduto in questo progetto e tutti gli sponsor senza i quali l’evento non potrebbe esistere. Un calorosissimo ringraziamento a tutto lo staff e ai mille volontari che, nonostante il meteo sfavorevole hanno lavorato con solerzia e con il sorriso.”

In gara come spesso accaduto in passato anche Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano, al traguardo della 10 km non competitiva: “Nemmeno la pioggia ha fermato le 20 mila persone che oggi hanno corso per le strade di Milano, la metà delle quali arrivate dall’estero. Già sulla linea di partenza si sentiva l’energia di una città che si conferma capitale dello sport, capace di attrarre persone da tutto il mondo e di farle sentire parte della stessa festa, anche grazie alla potenza musicale dei Rockin’1000. La capacità degli organizzatori di innovare ha portato a coinvolgere HONOR come sponsor, facendo della mezza maratona anche un’occasione per valorizzare, attraverso lo sport, le eccellenze della tecnologia internazionale. Domani le gambe faranno male, ma è stato un onore correre per la Milano che viviamo ogni giorno, in tutta la sua essenza”.

I risultati della mezza maratona

Vittoria dell’ugandese Titus Musau in 1h01:31. “Il meteo non è stato dei migliori, ma sono riuscito comunque a correre bene: sono molto contento della vittoria alla mia prima partecipazione alla Powerade Milano Half Marathon e anche il tempo finale mi lascia soddisfatto”, ha commentato Titus Musau, vincitore della Powerade Milano Half Marathon.

A pochi secondi il burundese Thyerri Irakoze che conquista la piazza d’onore in 1:01:34. L’ultimo gradino del podio è del finlandese Tuomas Heikkilä che termina le sue fatiche in 1:01:41. L’Italia festeggia con Yohanes «Yoghi» Chiappinelli (CS Carabinieri) che ferma il cronometro a 1h03:50 in sesta posizione assoluta.

“Sono abbastanza contento di come sia andata la mia gara – fa sapere «Yoghi» Chiappinelli – è stato un buon battesimo dopo un lungo periodo di infortunio. Il mio risultato è stato certamente influenzato dalla pioggia, ora che ho tolto un po’ di polvere posso ripartire per fare del mio meglio nelle prossime competizioni”.

Per le donne a conquistare la medaglia d’oro è la gibutiana Samiyah Hassan Nour che al debutto sulla distanza chiude le sue fatiche in 1h08:04 facendo il vuoto sulle avversarie. “Sono davvero felice della mia gara di oggi. È stata la mia prima volta qui a Milano, la prima volta in mezza maratona e ho centrato questa bella vittoria sotto la pioggia”, ha dichiarato Samiyah Hassan Nour, vincitrice della Powerade Milano Half Marathon.

La piazza d’onore è della keniana Eva Cherono, al traguardo in 1h10:11, seguita dalla connazionale Regina Wambui Ndungu in 1h10:41. Sesta assoluta e prima italiana Giovanna Epis (CS Carabinieri) che ferma il cronometro a 1h13:04.

“Oggi il tempo non era rilevante. Ho provato a impostare un bel ritmo in partenza, ma avevo le gambe inchiodate dal freddo. Non erano proprio le condizioni ideali per me, c’erano davvero tante pozzanghere, peccato perché questa è davvero una bella gara ed ero anche in buona condizione dopo l'undicesimo posto alla Maratona di New York”, il commento dell’azzurra Giovanna Epis.

In gara per accompagnare un amico anche l’ex calciatore azzurro e stella del Milan Massimo Ambrosini (KOASS Milano SSARL) che ha terminato la sua prova in 1h39:02, così come l’ex calciatore campione del mondo del 2006 Massimo Oddo (Vicenza Runners) che ha tagliato il traguardo in 1h45:23.

Tra i personaggi di spicco Nicola Rapisarda (Team Sempredicorsa Asd), in arte Tony Effe che ha chiuso le sue fatiche in 1h38:08.

I risultati della 10 km

Vittoria di Nikolas Loss (Asd Sicilia Running Team) in 30:18, seguito da Andrea Elia (La Recastello) in 30:54, a sua volta con un soffio di vantaggio su Renè Cuneaz (GP Parco Alpi Apuane) in 30:57.

“Sono soddisfatto, ho corso in gruppo per i primi 5 km e poi mi sono staccato, nonostante la pioggia è stata una bella gara”, il commento del vincitore della 10 km Nikolas Loss.

Per le donne è Gaia Colli (CS Carabinieri) a presentarsi per prima al traguardo in 33:57, seguita dalla bulgara Bilserin Syuleyman con 34:13 con buon margine sulla svizzera Giulia Fulginiti, terza in 35:00.

“È stata una gara abbastanza complicata dal punto di vista del meteo, faceva molto freddo. In partenza ho capito che non c'erano le condizioni per fare il personale e quindi ho scelto di divertirmi e di viverla al meglio. Venendo dai 3000 siepi sono abituata a correre con i piedi bagnati, le pozzanghere non sono state un problema. Il percorso è bello e veloce, i chilometri passavano in fretta ed è stato un buon punto di partenza per me in vista dei grandi obiettivi del prossimo anno.”, fa sapere la vincitrice Gaia Colli.

Cronaca gara mezza maratona

A metà gara è compatto il gruppo con gli ugandesi i keniani Titus Musau e Alex Kiplangat, il keniano Viktor Kimosop, il burundese Thyerri Irakoze, il finlandese Tuomas Heikkilä e l’eritreo Abderazak Suleman, che fanno segnare il crono di 30:55. Primo portacolori nazionale e settimo assoluto è Yohanes Chiappinelli in 31:13.

Per le donne è la gibutiana Samiyah Hassan Nour a passare in 34:06 seguita dalle keniane Eva Cherono e Regina Wambui Ndungu, in 34:12 e 34:14, rispettivamente. Prima per l’Italia e sesta assoluta è Giovanna Epis in 36:04.

Cronaca gara 10 km

Al passaggio al km 7 è Nikolas Loss a presentarsi per primo con il crono di 21:20, seguito da René Cuneaz, Andrea Elia e Francesco Bassani, con il crono di 21:35.

Per le donne Gaia Colli precede tutte con il crono di 23:49, seguita dalla bulgara Bilserin Syuleyman con 23:56 e la slovacca Zofya Hujsova con 24:05

After Party

Dopo le fatiche della corsa, i runner hanno potuto vivere un momento di relax e divertimento all’After Party, aperto a tutti e animato da DJ set e birre Heineken® 0.0. L’appuntamento si è svolto dalle 10.00 alle 13.00 al piano 0 dell’Allianz MiCo, offrendo un’occasione per celebrare insieme il traguardo e condividere le emozioni della gara.

Running Series

Con la Powerade Milano Half Marathon si è conclusa la Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo.

Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato il 4 ottobre nel Tempio della Velocità con Monza Half Marathon e si chiuderà domenica 22 novembre a Milano.

Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runner che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata.

Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.

Prossimi appuntamenti

Mentre il calendario FollowYourPassion 2027 prende forma, sono già aperte le iscrizioni agli eventi che inaugureranno e chiuderanno la prossima stagione.

Si partirà domenica 31 gennaio 2027 con la Bergamo Half Marathon, primo appuntamento del nuovo anno. Le iscrizioni sono già aperte.

Già aperte da sabato anche le iscrizioni alla prossima edizione della Milano Half Marathon in programma domenica 28 novembre 2027, che chiuderà la stagione FollowYourPassion. Sono già centinaia i runner che hanno scelto di assicurarsi un posto sulla linea di partenza.

