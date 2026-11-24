Attrezzatura e preparazione

Naturalmente è bene preparare con largo anticipo l’attrezzatura, iniziando dalle calzature adatte. Il consiglio è di optare per un paio di scarpe da running ammortizzate, ideali sia in termini di reattività che di adattamento a varie tipologie di terreni. I calzini scelti dovrebbero essere tecnici e con caratteristiche anti-vesciche e traspiranti. Per quanto riguarda la maglia e i pantaloncini, anche qui conviene sempre scegliere i prodotti tecnici dei migliori marchi.

La prima fase della preparazione riguarda la costruzione della base aerobica. In autunno non serve ancora affrontare i chilometri lunghi, perché l'obiettivo consiste nell'aumentare il volume settimanale con gradualità. La regola più diffusa prevede di non superare il 10% in più di chilometri da una settimana all'altra, così da dare al corpo il tempo di adattarsi. Un incremento troppo rapido sovraccarica muscoli e tendini, e porta spesso a stop forzati prima ancora di iniziare il programma specifico.

La costanza è sempre più importante dell'intensità. Un runner che prepara la maratona dovrebbe puntare a tre o quattro uscite alla settimana, dedicate soprattutto al fondo lento. Questa corsa a ritmo blando, di natura rigenerante e aerobica, abitua il sistema cardiovascolare a lavorare in modo efficiente, e rafforza progressivamente tendini e articolazioni. I benefici arrivano nel lungo periodo e costituiscono il fondamento su cui si appoggerà tutto il lavoro successivo.

Insieme alla corsa trova spazio il potenziamento muscolare. Il percorso romano mette sotto stress caviglie, polpacci e ginocchia, anche per la presenza dei sampietrini. Per questo motivo, durante l'autunno e l'inverno conviene inserire esercizi di forza, in palestra o a corpo libero. Squat, plank, affondi e calf raise lavorano sui distretti più sollecitati e proteggono le articolazioni dalle forme di stress ripetute. Due sedute settimanali di breve durata bastano per ottenere un miglioramento della stabilità e della resistenza muscolare.

Sampietrini e curve: come adattare l'allenamento al percorso

Roma non propone un tracciato piatto e scorrevole come quello di Berlino. La maratona capitolina comprende circa 6 chilometri di sampietrini, e presenta numerose curve e frequenti cambi di pavimentazione. Questi elementi rallentano l'andatura e richiedono un'attenzione costante all'appoggio del piede, con un dispendio di energie superiore rispetto ad un percorso asfaltato e lineare. Conoscere queste caratteristiche permette di impostare la strategia di gara con consapevolezza, senza aspettarsi tempi simili a quelli ottenuti su circuiti veloci.

L'allenamento deve quindi tenere conto del terreno. Quando la preparazione entra nel vivo, cioè tra gennaio e febbraio, conviene inserire alcuni tratti su pavé o su fondi sconnessi. Queste sedute “insegnano” ai piedi a trovare stabilità su superfici irregolari, e rendono più sicura la corsa. Il lavoro svolto in precedenza sul potenziamento di caviglie e polpacci diventa a quel punto un vantaggio concreto, perché la muscolatura risulta già preparata per gestire le sollecitazioni.