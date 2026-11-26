ROMA – Si è svolto presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università Sapienza il convegno « Oltre il traguardo. Sport, ricerca e territorio: il valore della collaborazione tra Sapienza e Run Rome The Marathon » volto ad analizzare i risultati del progetto di ricerca, coordinato dalle Prof.sse Maria Paola Faggiano e Barbara Mazza dell’Università La Sapienza, in collaborazione con Infront.

Dopo i saluti istituzionali del Preside Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione Università Sapienza, Prof. Pierpaolo D’Urso, è intervenuto tramite video messaggio l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Comune di Roma Alessandro Onorato.

A seguire, i saluti del Direttore Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università Sapienza, Prof. Luca Dezi, del prof. Stefano Arcieri, Direttore del Centro Servizi SapienzaSport, del Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio Daniele Quinzi e del Senior Manager Infront Italy e Project Manager Run Rome The Marathon Lorenzo Benfenati.

A metà mattina è stato aperto il convegno sul tema «Il futuro corre a Roma – Confronto internazionale, sfide e prospettive di crescita di Run Rome The Marathon» con le relazioni della Prof.ssa Barbara Mazza, dal titolo «Introduzione: approccio, obiettivi e strategia di ricerca» e della Prof.ssa Maria Paola Faggiano dal titolo «I risultati della ricerca: punti di forza, aree di sviluppo e prospettive della Maratona di Roma in chiave comparativa».

La mattinata è proseguita con il dibattito «Università, sport e territorio: la terza missione», con l’intervento della Prof.ssa e Prorettrice allo Sport e al Benessere Cristina Limatola dal titolo «Introduzione: approccio, metodo e prospettive».

A seguire il Prof. Paolo Emilio Adami con il contributo «Presentazione del progetto di Terza Missione “Corsa, movimento e salute a Sapienza: prevenzione, formazione e comunità” e delle opportunità di collaborazione tra Università, grande evento sportivo e territorio».

Nell’ultima fase è stato affrontato il tema “Dalla ricerca alla strategia: il futuro di Run Rome The Marathon» con il dibattito «La visione sportiva e organizzativa: evoluzione dell’evento, posizionamento internazionale e obiettivi futuri» del Senior Manager Infront Italy e Project Manager Run Rome The Marathon Lorenzo Benfenati e «La crescita del brand Run Rome The Marathon: comunicazione, marketing, partnership e sviluppo internazionale» del Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio Daniele Quinzi.

La collaborazione tra ricerca, istituzioni e organizzazione

Il convegno ha rappresentato anche un momento di confronto sul valore della collaborazione tra università, istituzioni e organizzatori di grandi eventi sportivi.

Pierpaolo D’Urso, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione di Sapienza Università di Roma: "Il titolo “Oltre il traguardo”, è particolarmente evocativo, ci invita a guardare oltre la dimensione agonistica e sportiva della maratona per andare a coglierne le molteplici implicazioni sociali, culturali, economiche, comunicative e territoriali. Lo sport, infatti, costituisce uno straordinario osservatorio delle trasformazioni della società contemporanea. È un linguaggio universale, un fattore di aggregazione, strumento di inclusione sociale, veicolo di promozione della salute e del benessere, ma anche importante motore di sviluppo economico e di valorizzazione dei territori. Maratona di Roma rappresenta un fenomeno complesso, nel quale si intrecciano la dimensione sportiva, la comunicazione, il marketing, il turismo, la mobilità urbana, la sostenibilità, la partecipazione sociale e il governo del territorio. La Maratona offre inoltre una straordinaria opportunità per raccontare Roma al mondo.

In questo quadro si inserisce la collaborazione tra il CoRiS e Infront, giunta ormai alla sua terza annualità. Quest’anno il programma di ricerca ha scelto di interrogarsi sul futuro della Maratona di Roma, ponendo due domande tanto semplici nella loro formulazione quanto complesse nelle loro implicazioni: quanto può ancora crescere la Maratona di Roma e in quali direzioni?

Andare oltre il traguardo significa, in fondo, non considerare i risultati raggiunti come un punto di arrivo, ma come il punto di partenza per nuove sfide, nuove progettualità e nuovi orizzonti di collaborazione"

Luca Dezi, Direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS): "Terzo anno di collaborazione tra CoRiS e Infront, un percorso che negli ultimi anni ha consentito di sviluppare un programma di ricerca dedicato alla Run Rome The Marathon. Un lavoro quest'anno che si è concentrato sul futuro dell'evento, sulle possibilità di crescita e le direzioni che questo evento potrebbe assumere. C'è il confronto con alcune delle più importanti maratone internazionali e il dialogo con esperti nei diversi ambiti hanno permesso di mettere a fuoco il posizionamento della maratona, i suoi punti di forza e margini di sviluppo. Una collaborazione che rappresenta in maniera chiara il significato della Terza Missione: un'Università capace di mettere ricerca e competenze in relazione con il territorio. Run Rome The Marathon è un'opportunità di valorizzazione per la città, capace di generare relazioni, visibilità e sviluppo".

Stefano Arcieri, Direttore del Centro Servizi SapenzaSport: "Sapienza è sempre stata vicina alla Run Rome The Marathon. Sono anche personalmente coinvolto all'interno della maratona di Roma. E' senz'altro l'evento di sport più bello di Roma, magnifico l'arrivo dentro al Circo Massimo, un'organizzazione incredibile. SapienzaSport organizza tantissime manifestazioni anche per le categorie fragili, come Invictus che vi sarà tra pochi giorni, perché lo sport è un diritto di tutti. Oltre il Traguardo è il titolo di questa ricerca, ed è una riflessione importante. Cosa c'è Oltre al traguardo della maratona? Qual è il prossimo traguardo nella corsa, ma soprattutto nella vita. Appena raggiungiamo un risultato, pensiamo subito al successivo. La nostra vita deve essere basata su tanti piccoli traguardo. Cosa c'è Oltre il Traguardo? C'è un altro traguardo".

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale non era presente ma ha voluto lasciare il suo saluto in un videomessaggio: "Questo convegno 'Oltre il Traguardo' è l'occasione per addentrarci in quello che è l'impatto della Run Rome The Marathon in termini di indotto economico e, più in generale, l'impatto su tutto il territorio. Run Rome The Marathon è un evento che assume proporzioni sempre più straordinarie, è la maratona più grande d'Italia ma è anche tra le prime dieci al mondo ed è in forte crescita per l'edizione 2027. Saluto i presenti in aula, i rappresentanti di Sapienza, i referenti di Infront e Corriere dello Sport - Stadio con i quali abbiamo lavorato per portare la maratona a questo livello d'eccellenza. Nel 2026 ben 120 milioni di euro l'indotto economico, 36mila maratoneti, 73.7% di stranieri da 166 nazioni, 120mila persone in città insieme agli accompagnatori. Tanti aspetti tra cui quello della solidarietà che ha portato alla raccolta di 500mila euro con il Charity Program legato alla staffetta Run4Rome".

I risultati dello studio

Sapienza Università di Roma in collaborazione con Infront ha messo a punto lo studio “Run Rome The Marathon 2026. Un’analisi di benchmark in ottica comparativa”, mettendo a confronto Run Rome The Marathon con un campione di 28 maratone italiane, europee e internazionali, comprese le Abbott World Marathon Majors.

Nello specifico, sono stati analizzati indicatori economici, partecipativi, organizzativi, ambientali, sociali e comunicativi. Il benchmarking è stato integrato da interviste focalizzate a 23 testimoni privilegiati, selezionati tra rappresentanti delle istituzioni, studiosi, manager e operatori del settore.

I risultati dello studio hanno evidenziato come Run Rome The Marathon sia la maratona internazionale più partecipata d’Italia e rappresenti un modello di riferimento, a livello nazionale e internazionale, per sostenibilità ambientale, coinvolgimento sociale, capacità organizzativa e valorizzazione del territorio.

Roma guida la crescita del running italiano

Lo studio restituisce l’immagine di un evento in forte espansione. L’edizione 2026 ha raggiunto il sold out con quattro mesi di anticipo, facendo registrare 36.000 atleti sulla distanza di maratona, un numero a cui si aggiungono i partecipanti delle corse non competitive e che, complessivamente, porta a 60.000 iscritti.

Particolarmente significativa è la dimensione internazionale: secondo le evidenze raccolte, il 73,7% dei partecipanti proviene dall’estero, a conferma della capacità della maratona di trasformarsi in una porta d’ingresso privilegiata verso Roma e il suo patrimonio storico, artistico e culturale.

Il volume d’affari generato dall’evento è stimato in circa 120milioni di euro, numero ben maggiore rispetto alla media delle maratone italiane, pari a 37,9 milioni. Il dato conferma il ruolo della manifestazione come leva economica e turistica per la città e per l’intero territorio regionale.

Un modello di sostenibilità ambientale e sociale

Uno dei risultati più rilevanti riguarda la sostenibilità. Lo studio censisce 14 iniziative ambientali promosse dalla maratona romana, contro una media di 5,5 per le manifestazioni italiane, 5,7 per quelle europee, 6,8 per il campione mondiale e 6,1 per le Abbott World Marathon Majors.

Run Rome The Marathon supera dunque tutti i gruppi di confronto. Il primato è trainato soprattutto dalle iniziative legate alle tre R, riduzione, riuso e riciclo, e dai progetti per il risparmio idrico ed energetico. Tra le azioni analizzate figurano l’utilizzo di mezzi elettrici nella logistica, la riduzione della plastica monouso, il progetto #RunForWater, il monitoraggio della qualità dell’aria lungo il percorso e le attività di plogging.

Altrettanto significativo è l’impegno sociale. L’evento coinvolge 47 charity partner, nove in più rispetto all’edizione precedente, ai quali si aggiungono oltre 40 organizzazioni non profit appartenenti al circuito internazionale RealBuzz. Il Charity Program insieme alla collaborazione con RealBuzz ha consentito di raccogliere oltre 500mila euro.

La rete solidale abbraccia la ricerca medica, il sostegno ai pazienti, il contrasto alla povertà, la cooperazione internazionale, l’infanzia, l’inclusione attraverso lo sport e la tutela dell’ambiente. L’indice aggregato delle iniziative sociali colloca Roma al di sopra della media italiana e sostanzialmente in linea con i principali benchmark mondiali.

«L’analisi comparativa mostra che Run Rome The Marathon non è soltanto una competizione sportiva, ma un evento civico capace di produrre valore sociale», sottolinea Barbara Mazza, docente di Sapienza Università di Roma. «La sostenibilità, l’inclusione e la solidarietà non costituiscono elementi accessori, ma componenti strutturali dell’identità della manifestazione. La capacità di integrare queste dimensioni con lo sport e con la promozione del territorio rappresenta uno dei risultati più interessanti emersi dalla ricerca».

«La Terza Missione dell’Università si esprime pienamente quando la ricerca riesce a dialogare con le istituzioni, con le imprese e con il territorio», afferma Cristina Limatola, Prorettrice per lo Sport e il Benessere di Sapienza Università di Roma. «La collaborazione con Run Rome The Marathon permette di produrre conoscenza applicata e, allo stesso tempo, di promuovere sport, salute, benessere e partecipazione. È un modello di cooperazione che può generare benefici duraturi per l’intera comunità».

«Manifestazioni di questa portata possono diventare laboratori aperti nei quali didattica, ricerca e progettazione si incontrano», aggiunge Paolo Emilio Adami, docente di Sapienza Università di Roma. «Run Rome The Marathon offre numerose opportunità per sviluppare, insieme a studentesse e studenti, specializzande e specializzandi, nuovi progetti multidisciplinari: dalla promozione della salute attraverso l’attività fisica alla pratica sportiva in ambienti urbani a basso inquinamento atmosferico, fino alla misurazione rigorosa degli effetti che la partecipazione a eventi di questo tipo ha sulla prestazione sportiva e sulla salute».

Il valore distintivo di Roma

Secondo gli intervistati coinvolti nella ricerca, il patrimonio storico e culturale della Capitale costituisce uno dei principali vantaggi competitivi della manifestazione. Il percorso di gara, che attraversa luoghi riconoscibili in tutto il mondo, rende Run Rome The Marathon un’esperienza difficilmente replicabile.

La qualità organizzativa e logistica, la sostenibilità, l’impegno sociale, la comunicazione e la forza della destinazione Roma vengono indicati come i principali punti di forza dell’evento. Il flusso turistico regionale, pari nel 2025 a 52,9 milioni di presenze, rappresenta inoltre il secondo valore più elevato tra i raggruppamenti analizzati, dopo quello delle regioni che ospitano le Abbott World Marathon Majors.

«Roma possiede un patrimonio simbolico e culturale unico, ma il suo valore non può essere dato per scontato», osserva Maria Paola Faggiano, docente di Sapienza Università di Roma. «Il confronto con le principali maratone internazionali mostra che la città dispone di un vantaggio competitivo straordinario. La prospettiva di crescita passa ora dalla capacità di mettere maggiormente in relazione la gara con il turismo, la cultura, le comunità locali e l’esperienza complessiva vissuta dai partecipanti e dagli accompagnatori».

Comunicazione e brand: un patrimonio in crescita

Anche sul fronte della comunicazione lo studio evidenzia risultati positivi. Run Rome The Marathon dispone di newsletter, magazine e applicazione informativa, strumenti che si collocano al di sopra delle medie di tutti i gruppi di confronto.

La pagina Facebook conta circa 135.000 follower e complessivamente circa 6.500 contenuti pubblicati, con un’attività superiore a quella rilevata nei benchmark nazionali e internazionali. La comunicazione dell’evento si distingue inoltre per la capacità di generare consapevolezza, offrire contenuti educativi e raccontare la maratona come esperienza personale e collettiva.

«La crescita di Run Rome The Marathon nasce dall’unione tra la forza universale di Roma e un lavoro organizzativo sviluppato con continuità», dichiara Lorenzo Benfenati, Race Director di Run Rome The Marathon e Senior Manager di Infront Italy. «Il sold out raggiunto con quattro mesi di anticipo, la presenza internazionale e il riconoscimento della qualità logistica confermano che la manifestazione ha costruito credibilità presso runner, istituzioni e partner. Vogliamo proseguire lungo questa traiettoria, aumentando la qualità dell’esperienza senza perdere l’identità e il rapporto con la città».

Daniele Quinzi Direttore Marketing Corriere dello Sport – Stadio: "«I risultati dello studio confermano che Run Rome The Marathon è ormai un brand internazionale, capace di comunicare sport, territorio e valori. Run Rome The Marathon è diventato un elemento centrale della città, numeri partecipativi importanti che ci hanno fatto diventare la 10^ maratona al mondo, e grande indotto economico generato sul territorio. La maratona di Roma è riconosciuta istituzionalmente tra i grandi eventi sportivi di Roma Capitale, posizionandosi sul podio delle manifestazioni di Roma per impatto economico, afflusso turistico e prestigio internazionale accanto agli Internazionali BNL d'Italia e al ciclismo con il Giro d'Italia. A noi piace però ancor più sottolineare anche l'atmosfera che riusciamo a generare, facciamo un evento dove creiamo emozioni che cambiano la vita alle migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo. Rispetto al punto di partenza in cui tutto questo era ben poco presente, ci rende particolarmente orgogliosi. Tutto questo grazie ad un lavoro 'emozionale' su ogni aspetto, abbiamo creato i Get Ready che è una grande 'Running Crew', abbiamo fissato il nuovo World Guinness World Record con i Pacer, abbiamo fatto l'Expo al Circo Massimo, la Running Week con eventi tutta la settimana di gara, tanta musica e coinvolgimenti lungo il percorso. Abbiamo portato la maratona e la città di Roma in giro per il mondo agli expo di grandi maratone come New York, Berlino, Parigi e tante altre. Ogni cosa che comunichiamo sui social o altri mezzi, cerchiamo di farlo generando emozioni. La comunicazione digitale, il racconto delle storie dei runner, il programma charity e le partnership rappresentano leve decisive per raggiungere nuovi pubblici. Il prossimo passo sarà ampliare ulteriormente le relazioni internazionali e trasformare sempre più la maratona in una piattaforma attiva durante tutto l’anno».".

Oltre il traguardo: le prospettive future

La ricerca individua ulteriori opportunità di sviluppo nella crescita del numero di partecipanti e visitatori, nell’ampliamento dell’offerta culturale e aggregativa, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella costruzione di esperienze capaci di accompagnare il pubblico prima e dopo la gara.

L’obiettivo indicato dallo studio non è replicare modelli esterni, ma valorizzare ulteriormente l’identità romana della manifestazione, rafforzando le connessioni tra sport, turismo, cultura, solidarietà e sostenibilità.

«La forza della maratona è la sua capacità di riunire persone, competenze e comunità diverse attorno a un’esperienza condivisa», conclude Lorenzo Benfenati. «I dati presentati da Sapienza rappresentano per l’organizzazione uno strumento prezioso: confermano il valore del percorso compiuto e ci aiutano a definire con maggiore precisione le priorità future. Run Rome The Marathon vuole continuare a crescere insieme a Roma, portando la città sempre più al centro della scena mondiale del running».