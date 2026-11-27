TORINO – Oltre undicimila storie e altrettanti obiettivi, un’unica città pronta ad accoglierli. A tre giorni dal via, la FIAT Torino City Marathon ha nuovamente ritoccato il proprio record: sono stati superati gli 11.000 iscritti complessivi tra le tre manifestazioni in programma nel prossimo fine settimana, e le iscrizioni sono ancora aperte. Un dato che supera di slancio il bilancio delle passate edizioni e restituisce la fotografia di un appuntamento ormai centrale nel calendario autunnale del running non solo italiano ma anche internazionale. Si comincia sabato 28 novembre con la non competitiva FIAT Torino City Run ( 5 km circa) al Parco del Valentino, per poi entrare nel vivo domenica 29 novembre con la partenza in simultanea della FIAT Torino City Marathon ( 42,195 km) e la FIAT Torino City Half Marathon (21,097 km).

Numeri e iscrizioni ancora aperte

A oggi la maratona ha raggiunto i 4.200 iscritti circa e la mezza maratona è salita a quota 5.200 circa, mentre la city run ha già superato i 2.000 partecipanti.



Il confronto con l’edizione 2025 – chiusa con oltre 4.000 iscritti nella maratona, altrettanti nella mezza maratona e circa 2.000 nella city run – fotografa una crescita evidente su più fronti: spicca il balzo della mezza maratona, ormai vicinissima al tutto esaurito con solo 100 pettorali ancora disponibili, ma avanza anche la maratona, con aperta la possibilità di iscriversi ancora domani 27 novembre e sabato 28 novembre al Marathon Village allestito a Green Pea (via Ermanno Fenoglietti 20/21, aperto in entrambe le giornate dalle 10.00 alle 20.00).



Alla city run sarà possibile iscriversi venerdì 27 novembre presso il Marathon Village e sabato 28 novembre direttamente al Parco del Valentino lato viale Mattioli (di fronte al Castello del Valentino) prima della partenza, dove verrà consegnata solo la t-shirt (non è previsto il pacco gara).



Cresce anche il richiamo dall’estero, che supera l’oltre 31% registrato sulle prove competitive nell’edizione 2025. Nella maratona gli stranieri sono oggi il 40% del totale, guidati da Francia, Inghilterra e Spagna. Forte presenza internazionale anche nella mezza maratona, dove tocca il 30%, con Francia, Spagna e Svizzera tra i Paesi più rappresentati.

Maratona: i favoriti al via

Tra gli uomini l’atleta con il miglior tempo sulla distanza è il moldavo Maxim Raileanu, forte del 2h09’22” corso a Siviglia nel 2024 e di base da anni in Italia tra Mantova e Modena con il duo tecnico Incalza-Salami. A caccia di un tris dopo i successi a Ravenna nel 2024 (con il personale di 2h12’52”) e a Verona l’anno scorso c’è il keniano Samson Kipchirchir Keiyo, mentre tra gli italiani spiccano Francesco Carrera – a 36 anni in piena crescita sui 10 km (29’21”) e sulla mezza (1h03’26”) e intenzionato ad abbassare il 2h20’06” in maratona – e due esordienti che arrivano sulla 42,195 km con crono interessanti sulla mezza: Giovanni Susca, che vive a Torino da sette anni ed è reduce dall’1h03’08” di Valencia a fine ottobre, e Daniele Farronato, sceso a 1h03’11” a Barcellona quest’anno e allenato da Ruggero Pertile, vincitore a Torino nel 2010.



Al femminile i riflettori sono puntati sulla keniana Viola Jelagat Yator che, seconda ad aprile nella maratona di Padova con il personale di 2h32’27”, arriva a Torino con l’idea di scendere sotto le 2h30’, e sull’etiope Kassaye Agimas Wubu, che vanta un 2h33’10” corso in Cina che lascia intravedere margini ulteriori. Tra le italiane ci sono Barbara Bressi, passata negli ultimi anni dalla pista (16’25’’ sui 5.000 proprio a Torino) alla strada con il 2h35’39’’ di Berlino 2024, e Gloria Giudici, più a suo agio sugli sterrati della corsa in montagna ma al rientro sui 42,195 km dopo anni per provare a migliorare il 2h44’25’’ di Valencia 2019.



Davide Re, dai 44”77 sulla pista ai 42,195 km di casa

Tra i volti più attesi al debutto sulla distanza regina c’è Davide Re, classe 1993, due volte olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, ex primatista italiano dei 400 metri con il 44”77 del 2019 (rimasto imbattuto fino al 2024) e protagonista della 4x400 da record nazionale ai Giochi di Tokyo.



Domenica 29 novembre affronta la sua prima maratona in una città che sente ormai sua: nato a Milano e cresciuto atleticamente a Imperia, Re vive a Torino, dove ha comprato casa, nel 2025 ha ripreso gli studi universitari presso la facoltà di Medicina e si prepara a diventare papà della piccola Olimpia.

Maratona: partenza unificata e arrivo in piazza Castello

Maratona e mezza maratona partiranno insieme domenica 29 novembre, alle 8.30, da piazza Vittorio Veneto, a Torino. Le due gare condivideranno i primi 20 chilometri prima di separarsi verso i rispettivi traguardi e avranno un’apripista d’eccezione: la FIAT 500 Hybrid, progettata a Torino e prodotta nello stabilimento di Mirafiori, a rimarcare il legame con il title sponsor.



Il tracciato dei 42,195 km resta pianeggiante e filante, pensato per chi cerca il ritmo e il primato personale. Dopo la partenza si dirige verso Beinasco, Nichelino, Moncalieri per poi rientrare su Torino, attraversando il Parco del Valentino negli ultimi chilometri e celebrare infine l’arrivo nella storica cornice di piazza Castello.



Tagliato il traguardo di piazza Castello ci sarà la “glory bell”, la campana per celebrare l’arrivo di chi ha affrontato la distanza per la prima volta, e verrà assegnato il “Gran Premio LA STAMPA” al primo o alla prima esordiente al traguardo.

La mezza maratona: arrivo a I Viali di Nichelino e navette GTT

Dopo i 20 km condivisi con la maratona, il percorso della FIAT Torino City Half Marathon devierà verso l’arrivo al Centro Commerciale I Viali di Nichelino, dove sono previsti spogliatoi, ristori, tè caldo, musica e premiazioni.



Per gli spostamenti è attivo il servizio navette in collaborazione con GTT. Chi lascia l’auto al mattino nel parcheggio sotterraneo gratuito de I Viali può raggiungere il centro in navetta e scendere in via XX Settembre/Largo Bertola, vicino a piazza Castello (le navette saranno disponibili dalle 6.30 alle 7.20): lì i runner affideranno le sacche ai bilici dedicati al trasporto e proseguiranno a piedi lungo via Po fino alla partenza. Al traguardo di Nichelino ritroveranno le proprie borse sugli stessi mezzi e potranno riprendere le navette per tornare in centro a seguire l’arrivo della maratona dalle 10.30 alle 12.30.

Ghemon torna a Torino, stavolta per la mezza

A Torino torna anche Ghemon, cantautore e stand-up comedian. L’anno scorso aveva corso la sua prima maratona in Italia chiudendo in 3h44’28”, migliorando così il suo personale e applaudendo un percorso che aveva messo sullo stesso piano delle grandi maratone internazionali. Quest’anno cambia distanza: si sfiderà nella mezza maratona, continuando un rapporto con la corsa che lui reputa fondamentale: «Allena il fisico ma soprattutto la testa».

La FIAT Torino City Run: sabato al Valentino per la ricerca

Ad aprire il fine settimana di corsa sarà sabato 28 novembre, alle 10.30, la FIAT Torino City Run: un tracciato di circa 5 chilometri con partenza e arrivo davanti al Castello del Valentino, su viale Mattioli, aperto a runner, famiglie e camminatori.



Anche quest’anno resta centrale l’impegno solidale: 5 euro per ogni quota d’iscrizione saranno devolute alla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro in sostegno delle attività di cura e ricerca dell’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo, con il coinvolgimento del charity partner & sponsor Santander, al fianco dell’evento dal 2022 contribuendo alla raccolta di oltre 60.000 euro.

Tutte le informazioni su torinocitymarathon.it

