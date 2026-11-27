FIRENZE – Aperto l' Expo Village alla Stazione Leopolda , è iniziato ufficialmente il weekend della 42^ Estra Firenze Marathon di questa domenica 29 novembre che avrà lo start da piazza Duomo alle 8.30. 13mila in maratona, 3mila alla Garmin 10K Firenze Marathon, altre migliaia di partecipanti il sabato negli eventi all'Ippodromo del Visarno.

Firenze ha conquistato il cuore di migliaia di maratoneti, come testimonia l’anticipatissimo sold out di fine agosto, e che parla tante lingue straniere, con la metà dei partecipanti provenienti da oltre confine.

I numeri

Sono quasi 20mila, come somma di tutte le distanze, gli atleti che parteciperanno alla 42^ Estra Firenze Marathon. Le donne contano per il 30% mentre gli stranieri sono quasi il 50% e provengono da ben 121 nazioni. I cugini d’oltralpe battono tutti, la Francia infatti fa contare il 13% dei partecipanti e circa il doppio del Regno Unito, che sale sul secondo gradino del podio di numerosità mentre la terza piazza è del Belgio.

In gara atleti da tutti i continenti, dagli USA arriva una compagine di 339 runner, il Brasile ne mette in campo 79, 49 dalla Corea del Sud, 42 dall’Australia, 30 dal Giappone e ben 18 dalla lontanissima Nuova Zelanda e dal Sudafrica, per citarne alcuni.

Anche l’Italia c’è tutta, con Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna che condividono le prime posizioni, dopo la Toscana. In termini di province, invece, dopo Firenze c’è Roma che supera di netto Milano che a sua volta precede Napoli. Nella top ten anche Bologna. prima città per l’Emilia-Romagna.

Sono 1620 i team podistici sulla linea di partenza, in ordine di numerosità Piano ma arriviamo SSD (Roma), Sempredicorsa Asd (FC) e Run IT (Rovigo). E’ quarto la Polisportiva Ellera, primo gruppo toscano.

Curiosità

Torna il Presidente del Monza Marathon Team, Andrea Galbiati, affezionatissimo a questa gara. Classe 1970, nella vita di tutti i giorni Andrea è un avvocato che ha allacciato le scarpette della sua prima maratona nel dicembre 2007. Da allora ha corso tante maratone, arrivando alla numero 64 in occasione di questa 42^ Estra Firenze Marathon che sarà anche la sua 17esima consecutiva maratona di Firenze. Andrea ha voluto celebrare la partecipazione combinando i due numeri, correrà con il pettorale 6417 e con delle calzature viola, un omaggio al colore rappresentativo del capoluogo toscano.

I più giovani al via della distanza regina sono il 20enne francese Nathan Berruyer e la 19enne Valentina Placida, affetta dalla Sindrome di Cornelia de Lange, in gara con il papà Vincenzo che spinge la sua carrozzina.

I più maturi sono il francese Joel Tessier e Venere Sarra (ASD Runners Pescara), rispettivamente 80 e 78 anni. Il più «esperto» in assoluto è Walter Miniati (GS Il Fiorino), impegnato nella Garmin 10K Firenze Marathon.

A proposito di candeline, auguri a…

C’è chi ha scelto di fare festa con 20mila persone, Loris Alleva, Maurizio Appino, Paolo Bartolucci, Thomas Bauer, Federico Bellini, Francesco Bizzarri, Alfons Bly, Fabio Bonechi, Lorenzo Brandonisio, Michele Antonio Bredice Adriano Brigante, Victor Brun, Svenja Büchner, Giovanni Casini, Mouad Chakib, Francesco Ciampi, Daniele Corbo, Marzio Corda, Vincent Cosperec, Domenico Cozzi, Joseph Croney, Felipe Del Solar, Gabriele Dessì, Laurie Dierick, Monika Dziuda-Kopeć, Paolo Facchetti, Roberto Fanelli, Ilenia Forlin, Oliver Froggatt, Sylvai Gosselin, Llui Guijarro, Mohamed Hamidi, Borbála Heilig, Réka Héthelyi, Armelle Hinzelin, Clarisse Iglesias, Juan Jesús, Sheila Kamerman, Margarita Kraslianskaia, Laurine Lambron, Chiara Lecci, Edwin Lenaerts, Didier Letertre, Gaia Maria, Dennis Michael, Maciej Modzelewski, Mackenzie Nichols, Dragica Obradovic-Sevic, Laura Pamela, Luca Piffer, Neret Pujol, Kimberly Reneker, Vincenzo Resce, Christina Rinne, Simon Robiquet, Lorenzo Sacchet, Diya Sai, Alessio Salvador, Matteo Santarelli, Leigh Anne Sanzotta, Maxime Schwoerer, Nicolas Sette, Arthur Sundry, Yuhsi Takahashi, Dimitri Tanfin, Sarah Tritz, Marcin Wesołowski, Ross Wickenden, Natthaphon Wonghakaeo, Shutin Yang e Ivan Zerola, tutti insieme compiranno 3013 anni.

Riepilogo eventi

La mattina di sabato 28 novembre i riflettori saranno puntati sulle famiglie che parteciperanno alla San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km dedicata a bambini, con partenza dall’Ippodromo del Visarno.

Sempre sabato mattina la 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon, un’occasione per condividere la fatica e raddoppiare le emozioni con la propria squadra. I partecipanti potranno sostenere una delle Organizzazioni di volontariato aderenti al Charity Program, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare del bene. Partenza alle 10.30 dall’Ippodromo del Visarno e tempo massimo di 3 ore, adatta quindi anche a neofiti e camminatori. Trattandosi di un evento non competitivo, è prevista l’assegnazione del solo Trofeo Mauro Pieroni per la ODV con il maggior numero di staffette.

Domenica 29 novembre oltre alla 42^ Estra Firenze Marathon, la manifestazione principale, al via la 10K Firenze Marathon con partenza alle 8.45 da Via Tornabuoni.

Iscrizioni

Le iscrizioni agli eventi competitivi sono chiuse.