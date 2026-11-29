FIRENZE – Il capoluogo toscano si è svegliato sotto un brillante cielo azzurro, una giornata perfetta per dare il via alla 42^ Estra Firenze Marathon dei record, con al via 13mila maratoneti e la Garmin 10K Firenze Marathon con altri 3mila runner. Migliaia di persone che hanno portato allegria, festa ed energia in tutta la città.

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana: “Sempre più importante questa maratona, siamo orgogliosi di questo evento che sposa sport e cultura e dà il senso profondo di come lo sport possa entrare a far parte della vita di tutti i giorni, con la maratona queste emozioni sono ancora più suggestive.”

Nel parterre di partenza Sara Funaro, Sindaco di Firenze: “Oggi Firenze è ancora più bella grazie a migliaia di persone venute da tutto il mondo a colorare la città. Firenze Marathon è una manifestazione storica possibile grazie all’impegno di una grandissima macchina organizzativa e dei volontari, grazie a voi tutti.”

Letizia Perini, Assessora Sport e Politiche Giovanili Comune di Firenze: “E’ sempre un’emozione essere qui alla partenza della Firenze Marathon. Firenze è una città dello sport che oggi vive intensamente la maratona, un evento possibile grazie al grande lavoro di concerto della macchina organizzativa insieme alle istituzioni. In bocca al lupo a tutti!”.

In attesa della partenza, l’Associazione Nazionale Bersaglieri-Sezione Aldo Marzi di Firenze ha intonato l’inno nazionale. La prima partenza, come di consueto con qualche minuto di anticipo, è stata per i MaratonAbili che hanno dato lettura del Manifesto degli Spingitori, redatto in occasione del raduno nazionale degli spingitori che si è tenuto quest’anno alla Rimini Marathon.

I risultati della 42^ Estra Firenze Marathon

La vittoria della 42^ Estra Firenze Marathon è dell’etiope Siyum Diriba Tola che prosegue la sua cavalcata solitaria, iniziata dopo il 30esimo chilometro e si aggiudica la medaglia d’oro in 2h09:21, sgretolando anche il suo primato personale di circa due minuti.

Poco più di un minuto il vantaggio sul secondo, il keniano Silas Kipkoech Sugut che chiude le sue fatiche in 2h10:26. L’ultimo gradino del podio è del keniano Meshack Kibil Kimutai che, al debutto sulla distanza, conclude la sua prova in 2h11:27.

Ferma il cronometro in 2h14:01 il primo degli italiani Riccardo Mugnosso (Asd Sicilia Running Team), quinto assoluto.

“Ho fatto la gara che volevo, puntavo ad entrare nella top five e tenermi sui miei tempi, sono davvero soddisfatto. Ho gestito la gara preservandomi nella prima parte e sono riuscito a correre due mezze maratone quasi speculari. Firenze è bellissima, sono felicissimo”, il commento di Riccardo Mugnosso.

Per le donne, conclude la gara con una cavalcata vittoriosa e solitaria la keniana Lucy Chepoghon Chelele, dopo una gara di dominio incontrastato, fermando il cronometro in 2h25:51, migliorando il suo primato personale di oltre un minuto e mezzo, sorte condivisa con la keniana Patience Jebet Kimutai, per lei la piazza d’onore in 2h29:27 che migliora il precedente crono di 2h30:46. Terza assoluta la keniana Gladys Chemutai in 2h33:16 mentre è quarta la prima portacolori nazionale Alessia Tuccitto (Asd Imperiali Atl) che frantuma il suo primato di circa cinque minuti, tagliando il traguardo in 2:34:41.

“Sono felicissima di aver centrato un nuovo personal best, migliorando di quasi cinque minuti. Firenze mi ha dato la soddisfazione di correre la gara che volevo, in questo momento, ma penso di poter fare ancora di meglio”, fa sapere l’azzurra agli europei di maratona Alessia Tuccitto.

I risultati della Garmin 10k Firenze Marathon

Gara maschile dominata da Nikolas Loss (ASD Sicilia Running Team) che ha concluso la sua prova in 30:35, seguito da Martino De Nardi (GS Orecchiella Garfagnana) in 30:41 e dal giapponese Kensuke Kawasaki che completa il podio con il crono di 31:46.

Al femminile è la francese Charline Heu a conquistare la medaglia d’oro presentandosi al traguardo in 34:34, seguita dalla slovacca Zofia Hujsova, seconda in 35:26 e dall’atleta di casa Maddalena Pizzamano (Atl. Firenze Marathon) che completa il podio con il crono di 36:09.

“Un nuovo record di partecipanti, emozioni che crescono di anno in anno e che sono lo specchio del nostro lavoro lungo un anno e forte della nostra esperienza – il pensiero finale di Fabio Burchi, Presidente Maratona di Firenze –. “E’ stata una giornata straordinaria, la città di Firenze ha risposto con entusiasmo, con il sorriso, con il tifo, siamo certi che sia stato altrettanto emozionante per i runner. Queste emozioni sono la linfa con la quale costruiremo la prossima Estra Firenze Marathon, perché possa essere ancora più straordinaria e più grande. Ringraziamo tutte le Istituzioni e i partner per averci accompagnati in questo cammino così come tutti i fiorentini che aprono le porte della città. Un grazie speciale va ai 2.500 volontari che con passione e grande calore regalano un sapore speciale a questa manifestazione. Vi aspettiamo nel 2027!”.

Cronaca maratona - uomini

Al km 10 sono stati Job Minacho Kamonde, Silas Kipkoech Sugut, Tola Siyum Diriba e Cosmas Kiplimo Lagat in 30:33. Primo portacolori nazionale Marco Fontana Granotto in 31:39.

Al passaggio della mezza maratona nello stesso gruppo compatto di testa si fanno trovare anche Meshack Kimutai Kibil e Laban Kipkemboi, tutti in 1h04:41. Cambia invece la testa di gara nazionale affidata a Riccardo Mugnosso che transita in 1h06:54.

Dopo un’azione di attacco, al km 35 l’etiope Diriba si fa trovare in vantaggio e passa in 1h47:21 rifilando 20 secondi ai keniani Kipkoech e Kimutai. Mugnosso in 1h51:22, spalla a spalla con Hicham Boufars.

Cronaca maratona – donne

Al km 10 sono Lucy Chelele Chepoghon e Tsehay Gebre Getiso in 34:26, Patience Jebet Kimutai terza in 34:29. Prima per l’Italia è Alessia Tuccitto in 36:43.

Alla mezza maratona conduce ancora Chepoghon con il crono di 1h12:38 e un minuto di vantaggio su Kimutai, seconda in 1h13:33 e Chemutai in 1h13:50. Per l’Italia è ancora Tuccitto a transitare per prima in 1h17:40.

Al km 35 Chepoghon conduce in 2h00:58 e aumenta il distacco su Kimutai, seconda in 2h02:58 e che a sua volta precede con maggiore divario Chemutai, terza in 2h05:33. Ancora quarta assoluta Alessia Tuccitto in 2h08:40.

Differita RAI

Una sintesi della 42^ Estra Firenze Marathon sarà trasmessa in differita su Rai Sport HD lunedì 30 novembre alle 22.50 con telecronaca di Luca di Bella.

Gli eventi di sabato 28 novembre

L’Ippodromo del Visarno si è svegliato in festa grazie alla carica e all’allegria di migliaia di atleti che hanno dato vita agli eventi apripista della 42^ Estra Firenze Marathon, al via sabato 28 novembre.

I primi a partire sono stati i giovani atleti di domani impegnati nella San Benedetto Ginky Family Run, la corsa ludico-motoria di circa 3 km, seguiti dagli atleti impegnati nella staffetta solidale, la 3x7K Fiorentina Charity Run Powered by Firenze Marathon,

Storia dell’albo d’oro

La classifica per nazioni vede sempre in testa i colori dell’Italia con 23 vittorie (12 tra gli uomini e 11 tra le donne), seguita dal Kenya con 19 successi (13/6), poi l’Etiopia che con 17 vittorie (8/9) allunga su Gran Bretagna con 9 vittorie (3/6); poi a quota 2 ci sono Bahrein (2/0) e Ungheria (0/2). Austria (0/1), Belgio (0/1), Brasile (1/0), Israele (0/1), Jugoslavia (1/0), Marocco (1/0), Norvegia (0/1), Repubblica Ceca (0/1), Russia (0/1), Rwanda (0/1), Slovenia (0/1) e Ucraina (1/0) hanno tutte un successo a testa.

Sono 18 le nazioni che possono vantare almeno una vittoria nell’albo d’oro. Vittorie di 9 nazioni diverse tra gli uomini e 13 nazioni diverse tra le donne. Uomini: Kenya 13, Italia 12, Etiopia 8, Gran Bretagna 3, Bahrein 2. Brasile, Jugoslavia, Marocco e Ucraina: 1. Donne: Italia 11, Etiopia 10, Gran Bretagna 6, Kenya 5, Ungheria 2. Austria, Belgio, Israele, Norvegia, Repubblica Ceca, Russia, Rwanda e Slovenia: 1.