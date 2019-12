Sziols presenta X-Kross 4.0

Dopo tre anni di impegno per lo sviluppo, Sziols è orgogliosa di presentare finalmente la nuova generazione X-KROSS 4.0.

Questo è il risultato della ricerca della perfezione che, grazie ad uno straordinario team di esperti, ha portato a produrre un capolavoro tecnologico nel campo degli occhiali sportivi.

Tutto questo ha portato gli occhiali sportivi X-KROSS a diventare una storia di successo. Abbiamo adottato la strategia “conserva ciò che è valido e rinnova ciò che è necessario”, per questo il design è stato completamente rivisto.

Per questo non abbiamo modificato la struttura, infatti il telaio, con la sua vestibilità eccezionale e tre diversi naselli personalizzabili, è rimasto lo stesso. La linea è più pura e più moderna. E’ stata migliorata anche l’adattabilità delle asticelle con i diversi modelli di casco.

LA NOVITA’ – Tuttavia, il più grande salto di qualità è rappresentato dalla integrazione di lenti da vista. Le lenti da vista sono al centro dell’intera struttura, grazie ad una clip frontale si ottiene quasi una completa fusione delle lenti ottiche con la struttura del telaio. Tutto questo con un semplice clic. Grazie a questo sistema, allo stesso modo, le lenti da vista possono essere facilmente rimosse, anche applicando una forte pressione. E così, anche quando non fai sport puoi giocare con la clip ed utlizzarli rimuovendo il frontalino.

La vendita di X-KROSS 4.0 è in esclusiva nei negozi di ottica affiliati a Sziols Italia. Sul sito www.sziols.it l’elenco completo e tutte le info. Per ulteriori informazioni contattare info@sziols.it.

Sziols augura a tutti gli sportivi gioia e successi con X-KROSS 4.0.

SZIOLS SPORT GLASSES, UNA STORIA DI SUCCESSO – Nata nel 1999 su iniziativa di Beate Gabelt, sportiva praticante e designer industriale, che voleva creare un occhiale che non si appannasse, calzasse perfettamente e fosse adatto all’utilizzo multisport, Sziols Sport Glasses si è subito ritagliata uno spazio importante nel settore degli occhiali sportivi grazie all’innovativo Sistema Modulare X Cross, l’occhiale sportivo che si adatta ad ogni tipo di attività e condizione climatica, garantendo una visione perfetta e senza appannamenti. Gli occhiali Sziols presentano soluzioni tecnologiche all’avanguardia, come la tecnologia ACM, che garantisce una vista libera da appannamenti, il Tinting Lens Tecnology, con lenti intercambiabili a seconda dello sport praticato, Optical Frontload, l’invenzione unica al mondo per la perfetta applicazione del clip ottico per le lenti correttive, e il Sistema Pimp Up per la personalizzazione dell’occhiale secondo il proprio stile personale.