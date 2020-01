New Balance introduce la nuova FRESH FOAM X

New Balance annuncia la creazione della piattaforma Fresh Foam X, presentando nuovi progressi nella progettazione delle sue nuove silhouette performance grazie all’utilizzo dei dati raccolti dai suoi atleti.

L’intersuola Fresh Foam X, che va a sostituire la precedente Fresh Foam, è caratterizzata da esagoni concavi e convessi non più uniformi, ma assimetrici, per una corsa più fluida e per combattere le forze multidirezionali; gli esagoni concavi nella parte esterna dell’intersuola presentano intagli a laser; in questo modo, in fase di atterraggio l’intersuola si comprime nella parte esterna per ridurre lo stress d’impatto, mentre all’interno gli esagoni presentano nella parte mediale un supporto strutturale con l’obiettivo di fornire una leggera stabilità.

L’intersuola Fresh Foam X, prossimamente presente in diversi modelli di punta, permette ad ogni runner di correre più lontano, vivendo un’esperienza ancora più intensa grazie ad una scarpa più flessibile, morbida e leggera.

Per la primavera 2020 New Balance introduce una versione migliorata ed aggiornata dell’iconica 1080. La 1080 v10, proposta in diverse colorazioni per l’uomo e per la donna, esemplifica a pieno l’utilizzo dei dati forniti dai runner, fornendo massimo confort e design all’avanguardia, il tutto racchiuso in un'unica scarpa elegante, sofisticata e realizzata con materiali premium.

La prima caratteristica che la differenzia dal suo predecessore è la nuova intersuola Fresh Foam X. Grazie ad essa la 1080v10 presenta il 18% in più di flessibilità, 11% in più di reattività e maggiore leggerezza e ammortizzazione, per una scarpa ancora più attuale e tecnica.

La nuova tomaia Hypoknit 2.0, realizzata con il “data to design”, è un unico tessuto strutturato in diverse zone, per fornire flessibilità, elasticità multidirezionale e zone rinforzate esattamente nei punti dove il runner ha più bisogno.

Per quanto riguarda il tallone invece, New Balance propone il nuovo ultra hell, costruito con una struttura sagomata 3D, per una maggiore aderenza; un rivestimento in memory fornisce comfort e supporto e il rialzo a punta attorno al tendine d’Achille ha il ruolo di ridurre il rischio di infiammazioni.

Infine il battistrada presenta più zone: una con esagoni larghi per maggiore stabilità nei punti di massima pressione; incavi progettati per maggiore flessibilità e per ridurre il peso della scarpa; inserti di EVA nelle zone di basso carico, per maggiore leggerezza e per una corsa più fluida; gomma più resistente nell’avampiede e nel tallone, per una maggiore durata.

Grazie alle molteplici caratteristiche tecniche aggiornate, la 1080 v10 si propone così come il nuovo must have performance di stagione.

About New Balance - Running

New Balance, con sede a Boston, ha una mission: produrre prodotti globali che gli atleti siano orgogliosi di indossare, i nostri collaboratori fieri di creare, e il nostro pubblico felice di vestire. Da sempre il running è il Core Business di New Balance. Nel 1961 il marchio inventò la Trackster, prima scarpa running al mondo in assoluto e la prima ad avere un’intersuola composta da più materiali, rialzata sotto il tallone e disponibile in diverse larghezze. Tutte le tecnologie all’avanguardia vengono sviluppate da New Balance per la categoria running che ha come mission quella di sviluppare il miglior prodotto sul mercato, collaborare con atleti affermati che diano credibilità al brand, costruire la migliore comunità di runners e connettersi ai migliori eventi running del mondo. New Balance è sponsor di alcune delle più importanti e riconosciute gare e maratone a livello mondiale come la New York Marathon, London Marathon, Deejay Ten e molte altre.

