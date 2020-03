Mizuno presenta Skyrise, il nuovo modello di corsa fluttuante

La tecnologia Wave è da anni uno dei cavalli di battaglia di Mizuno, brand giapponese leader nella produzione di calzature e abbigliamento sportivi. Per la primavera/estate 2020 l’azienda ha applicato la rivoluzionaria tecnologia FoamWave, fino alla scorsa stagione esclusiva della Wave Sky 3, a molti altri modelli in collezione. Tra questi, la nuovissima Wave Skyrise che, nell’insieme, rappresenta una novità assoluta.



La Mizuno Wave Skyrise è un modello “fluttuante” come l’acqua, ideale per i runner che richiedono la massima ammortizzazione. Comfort non significa solo calzata e ammortizzazione, non è solo controllo della pronazione o della stabilità, ma deve diventare anche uno strumento che consentirà di correre con maggiore efficacia proteggendo dagli infortuni.

Il nuovo FoamWave presenta un’intersuola in schiuma XPOP a sostituzione di una parte della piastra Wave. XPOP si compone di TPU + PU, un innovativo composto che offre una migliore ammortizzazione in fase di appoggio e un potere superiore di rimbalzo in fase di spinta. Il mix di compound dell'intersuola, posizionato nell’area tallonare della scarpa, offre prestazioni superiori in termini di stabilità e ammortizzazione grazie ad una tripla densità (XPOP, U4icX, U4ic) e al design Wave, che aiuta a disperdere l'urto lungo tutto l'asse del piede.

Il nuovo modello neutro di Mizuno è dotato di tomaia in mesh ultra-traspirante in cui è integrata la linguetta, lacci elasticizzati, suola in gomma solida – e quindi più resistente – in sostituzione di quella soffiata, che precedentemente serviva a rendere la scarpa più morbida, funzione ora non più necessaria perché competenza del nuovo FoamWave.

La perfetta armonia tra la sensazione super soft e l’elevato ritorno di energia offre un’esperienza di corsa con un comfort superiore mai provato prima. La nuova Mizuno Wave Skyrise è quindi perfetta per coloro che percorrono chilometraggi elevati e che desiderano una sensazione di galleggiamento e un’ammortizzazione incredibile sotto i piedi durante la corsa.

Peso: 300g (M) / 240g (W)

Stack: MM 21/31

Drop: 10

