Inaugurato alla Leopolda l’Expo Village della 40^ Estra Firenze Marathon

Il taglio del nastro è stato affidato all'Assessora allo Sport Comune di Firenze Letizia Perini. “E’ un’emozione aprire ufficialmente l’expo village, la presenza delle istituzioni qui, oggi, dimostra quanto il Comune di Firenze tenga all’evento. I nostri uffici si adoperano per garantire che tutto possa andare per il meglio, come testimoniano la sempre splendida riuscita della manifestazione e i numeri di partecipazione, in costante aumento. La maratona è un’occasione per chi non è del posto di visitare la città ma anche per i fiorentini di scendere in strada e vivere Firenze. Grazie a tutto il team organizzativo e ai volontari che rendono possibile la 40^ Estra Firenze Marathon”.

Andrea Vannucci, ex Assessore Sport di Firenze: “Sono felice di essere qui a respirare aria di maratona, in questa bellissima location, alla Leopolda che viene riproposta dopo un po’ di anni e che arricchisce l’evento permettendo di parlare della città, con la città e attraverso di essa”.

Cosimo Guccione, Presidente del Consiglio Comunale di Firenze: “Voglio iniziare i saluti ricordando Simone Torrini, amico della maratona ed ex provveditore della Misericordia, che purtroppo non c’è più. Grazie per il lavoro che avete svolto per i primi 40 anni, da qui inizia il conto alla rovescia verso la 50^ edizione. La maratona racconta la storia della nostra città tramite l’impegno dei volontari e degli organizzatori e ha un valore interessata da un’associazione sportiva, di appassionati. Auguro a tutti che sia una bellissima occasione di festa, per respirare la nostra Firenze a passi di corsa”.

Elena Toppino, Dirigente Servizio Sport Comune di Firenze: “Come sempre, ogni anno essere qui è tornare a casa avendo collaborato con Firenze Marathon per diversi anni. In bocca al lupo a tutti.”

Giancarlo Romiti, Presidente comitato organizzatore e fondatore della maratona di Firenze nel 1984: “Ringrazio l’amministrazione comunale e i partner che ci hanno supportato e ci supportano da tanti anni. Grazie a tutti gli uffici comunali e i 2500 volontari che ci aiutano a realizzare al meglio la manifestazione dando una immagine forte del valore atletico della nostra città”.

Presente al taglio del nastro anche il Paolo Cespi, Tenente Colonnello del Comando Militare Esercito Toscana.

Il programma di venerdì

Ore 10.30 – Cerimonia di apertura expo

Ore 11.00 – 11.30 – Tavola rotonda: Eventi sportivi a Firenze…Assessori a confronto, 12 anni di racconti, una vision da realizzare

Ore 11.30 – 12.00 – Presentazione Joma

Ore 12.00 – 12.40 – Alimentarsi nel pre-gara

Ore 13.00 – 13.40 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 14.30 – 15.00 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 16.00 – 16.30 – Presentazione Joma

Ore 17.30 – 18.00 – Presentazione Game7 Athletics

Ore 18.00 – 18.40 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Il programma di sabato

Ore 10.00 – 10.30 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 11.00 – 12.00 – Prevenzione degli infortuni nel maratoneta, Dr. Luca Magni e Rosario Palazzolo

Ore 12.30 – 13.00 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 13.00 - Premiazione Andrea Galbiati (15^ partecipazione Firenze Marathon)

Ore 14.00 – 14.30 – L’importanza del caffè nel running, Francesco Senapo

Ore 14.30 – 15.00 – Presentazione gara e sponsor, con Dr. Maurizio Dal Maso, Direttore Sanitario Gruppo Fanfani

Ore 16.30 – 17.00 – Presentazione Top Runner, con Fulvio Massini

Ore 17.00 – 18.00 - Presentazione Pacer e 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti con Alessandro Maraniello

Ore 18.00 – 18.30 – Presentazione percorso con Fulvio Massini

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.30 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 10.40, arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15, premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30, fine del tempo massimo per concludere la gara

Prossimo appuntamento media

Presentazione top runners dell’evento. Sabato 23 novembre, ore 16.30, Leopolda.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 40^ Estra Firenze Marathon e alla 10K Firenze Marathon sono chiuse.

Le iscrizioni alla Fanfani Charity Run Staffetta 3x7 online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche il sabato mattina a partire dalle 9.00, direttamente all’Ippodromo del Visarno. Ciascun atleta dovrà completare la propria iscrizione, la quota sarà interamente devoluta in beneficenza alla ODV prescelta all’atto della registrazione.

Le iscrizioni alla San Benedetto Ginky Family Run sono aperte sul sito fino al 22 novembre. Le iscrizioni sono gratuite per minori fino a 11 anni. Costo iscrizione adulti 10 €.