Vince la maratona con dei sandali con piastra in carbonio, sarà il futuro?

Le classiche calzature da running, ormai tutte con piastra in carbonio nelle versioni più performanti, potrebbero avere vita breve.

Quello che è accaduto alla maratona di Khon Kaen in Thailandia ha davvero dell’incredibile. Al via 7mila partecipanti nelle diverse distanze previste, ma la maratona è vinta dal keniano Barnabas Kiplimo in 2:18:55 con un vantaggio di circa tre minuti sugli inseguitori etiopi Ebisa Kure Takele e Fekadu Tsefaye Degefa.

Fin qui tutto normale, ma la particolarità sta nel fatto che il vincitore Kiplimo ha corso con dei sandali a infradito con piastra in carbonio, un innovativo prodotto del brand Ving Thailand.

Come descritto nello store online di Ving, si tratta di un sandalo da corsa che nella versione élite pesa solo 100 grammi e dichiarato con suola adatta a ogni tipo di terreno. Quel che sorprende ancor più è il prezzo di soli 32 euro, decisamente un costo inferiore rispetto alle calzature a cui siamo stati abituati fino ad oggi.

Potremmo essere alle porte di un vero cambiamento epocale, la prestazione e il sorriso di Kiplimo all’arrivo non lasciano al momento alcun dubbio sulla qualità ed efficacia di questi sandali.