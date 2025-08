Ghost Max 3 di Brooks Running: più comfort, meno pensieri

Milano - Dimentica ogni distrazione con la nuova Ghost Max 3 di Brooks, brand di riferimento per il running ad alte prestazioni, pensata per offrire una corsa più fluida, protetta e leggera. Ideale per chi vuole muoversi senza stress e cerca un’alleata affidabile, questa nuova versione migliora tutto ciò che ha reso iconico il modello precedente, aggiungendo comfort, precisione e continuità d’appoggio. Più supporto, meno impatto e una calzata precisa: Ghost Max 3 segue il movimento con equilibrio dal primo chilometro fino al rientro. Tra i suoi punti di forza, l’ammortizzazione DNA LOFT v3, morbida e reattiva, che si combina con la geometria GlideRoll Rocker, progettata per favorire una rullata graduale e ridurre il carico su tallone, avampiede e parte inferiore della gamba. Il tutto è supportato da un drop di 6 mm, studiato per offrire stabilità e controllo senza compromettere la sensazione di agilità.

La nuova tomaia in tessuto tecnico garantisce una calzata ancora più morbida e avvolgente, mantenendo traspirabilità e sostegno. Il peso contenuto – 306 g per la versione maschile, 275 g per quella femminile – rende Ghost Max 3 ideale per lunghe distanze e per chi trascorre molte ore in piedi.

“Con Ghost Max 3 abbiamo voluto mantenere ciò che ha reso il modello così amato e migliorarlo ulteriormente in termini di comfort e sensazione al passo,” spiega Francesco Caroni, Key Account Manager - Product Champion di Brooks Italia. “Abbiamo scelto una nuova tomaia ultra morbida e una struttura pensata per accompagnare il movimento naturale, rendendo questa scarpa ideale per chi cerca protezione e leggerezza per tutto il giorno.”

Ghost Max 3 si inserisce accanto a Ghost 17 nella linea più amata di Brooks. Se Ghost 17 rappresenta l’opzione più classica, la nuova versione punta su ammortizzazione potenziata, stabilità e comfort duraturo. La sua struttura è progettata per ridurre l’affaticamento nella parte inferiore della gamba, garantendo supporto costante e una sensazione di leggerezza anche sulle lunghe distanze o nell’uso quotidiano più intenso.

Ghost Max 3 è disponibile nei migliori negozi specializzati e sul sito https://www.brooksrunning.com/it_it