HOKA presenta la Mach X 3, propulsione per allenare la velocità e non solo  

Pensata per tutte le occasioni che includono le corse a ritmo sostenuto fino al giorno di gara, la Mach X 3 combina in egual misura energia propulsiva e comfort. Dotata di un’intersuola a doppia densità con lo strato superiore in PEBA e una piastra in Pebax®, questa trainer di nuova generazione accompagna i runner durante gli allenamenti quotidiani con fluidità e slancio. La tomaia in tessuto traspirante e il collarino rivisitato rispetto all’ultima versione offrono una calzata comoda, leggera e sicura, ideale per gli allenamenti a ritmo elevato.

Propulsione per allenare la velocità. Esiste qualcuno che non voglia andare alla velocità della luce? Pensiamo proprio di no. Trainer per gli allenamenti più veloci con piastra che ottimizza ogni tuo slancio, Mach X 3 è un’aggiunta perfetta al tuo arsenale di scarpe da running. Concepita per chilometri di allenamento a ritmo elevato, è dotata di intersuola extra-resiliente con strato superiore in PEBA e piastra scattante in Pebax®, oltre che di un collarino rivisitato e una tomaia in tessuto traspirante che garantisce leggerezza, freschezza e una velocità superiore.

Caratteristiche principali:

Tomaia:

Tessuto leggero per garantire traspirabilità e tenuta

Intersuola:

Intersuola a doppia densità con strato superiore in PEBA

Piastra Pebax® per maggiore propulsione

Metarocker™ incentrato sulla velocità

Suola:

Gomma antiscivolo sagomata a compressione

Stack & Peso:

Donna: 42 mm tallone / 38 mm avampiede; 242 g

Uomo: 44 mm tallone / 39 mm avampiede; 288 g



La Mach X 3 è disponibile da oggi su hoka.com, presso i punti vendita HOKA e presso i partner commerciali selezionati.