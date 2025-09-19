Salomon presenta la nuova collezione Gravel Running Autunno/Inverno 2025: libertà, versatilità e avventura su ogni tipo di terreno    

Milano - Salomon amplia gli orizzonti della corsa con la proposta Autunno/Inverno 2025 della linea Gravel Running, pensata per chi cerca versatilità e libertà tra strada e sentieri nella natura, anche durante la stagione fredda. Il gravel running rappresenta un vero e proprio stile di vita: che si tratti di correre in città, esplorare parchi o affrontare strade sterrate e polverose, la linea Gravel di Salomon accompagna chi ama uscire dai percorsi convenzionali e vivere ogni corsa come una continua scoperta.

Oltre alle ormai iconiche Aero Blaze 3 GRVL, agile e leggera per chi cerca velocità e controllo su ogni terreno, e Aero Glide 3 GRVL, pensata per garantire comfort e ammortizzazione sulle lunghe distanze, Salomon presenta come novità di collezione la Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX®: una versione invernale, arricchita da membrana GORE-TEX® traspirante e impermeabile, ideale per affrontare le giornate più umide e i terreni bagnati. La scarpa offre reattività, versatilità e protezione su ogni superficie, confermando l’impegno di Salomon nel coniugare innovazione tecnica e libertà di movimento.

Proprio lo spirito del gravel running è stato protagonista di un evento speciale aperto al pubblico sabato 13 settembre presso il nuovo Salomon Store Milano Portanuova.

Salomon Gravel Hunt: corsa e sfide in un'avventura urbana

Per celebrare l’apertura dello store e vivere in prima persona lo spirito del gravel running, Salomon ha invitato runner e appassionati a partecipare alla Gravel Hunt, una caccia al tesoro di corsa tra asfalto, sterrato e sfide nascoste nel cuore della città.

Il percorso, di circa 5-6 km, ha messo alla prova agilità, velocità e spirito di squadra, trasformando la corsa in un’avventura urbana condivisa tra movimento, divertimento e socialità. Tre le sessioni previste (h.10:00, h.13:00 e h.16:00), con partenza e arrivo presso lo store in Piazza Gae Aulenti 4, con premi e sorprese per tutti i partecipanti.

Accanto alle Gravel Hunt, è stato attivato un laboratorio creativo, il Gravel Print Lab, dove creare la propria tote bag personalizzata in pieno spirito gravel. Infine, dalle 18:00, live dj set in store ha chiuso in bellezza la giornata.

Collezione Gravel Running Autunno/Inverno 2025

La nuova collezione Gravel Running Autunno/Inverno 2025 di Salomon si arricchisce di una novità pensata per offrire comfort, protezione e performance su ogni tipo di terreno, combinando tecnologie avanzate con una calzata precisa e reattiva, ideale sia per la corsa su strada sia per i percorsi off-road più tecnici.

Aero Blaze 3 GRVL GORE‑TEX®

Salomon presenta la Aero Blaze 3 GRVL GORE‑TEX®, che unisce comfort, versatilità e protezione in un'unica scarpa. Dotata di intersuola in optiFOAM2 100% TPU, leggera e reattiva, assicura atterraggi morbidi e un ritorno di energia dinamico, rendendo ogni passo fluido e reattivo. La suola è ispirata agli pneumatici gravel delle bici, con tasselli a chevron da 3,5 mm sui lati e tasselli più piccoli al centro con la tecnologia contaGRIP® per il gravel, per garantire adattabilità e stabilità su superfici diverse. Dall’asfalto compatto alla ghiaia instabile fino ai sentieri più tecnici, la trazione è sempre ottimale, assicurando controllo e sicurezza nei cambi di terreno. Il sistema sensiFIT™ interno combinato con l’allacciatura tradizionale offre una calzata precisa, mentre la punta rinforzata e la protezione al tallone proteggono il piede durante l’attività. La membrana in GORE‑TEX® traspirante e impermeabile mantiene i piedi asciutti e comodi anche in condizioni meteo avverse, per esplorazioni senza limiti.

Drop: 8 mm (35 mm – 27 mm)

Peso: 283 g (uomo), 233 g (donna)

Profondità tasselli: 3,5 mm



La Aero Blaze 3 GRVL GORE-TEX® è disponibile su Salomon.com, presso il Salomon Store Milano Portanuova e nei migliori negozi di articoli sportivi.