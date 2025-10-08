39^ Wizz Air Venicemarathon, la nuova scarpa Joma  

Dopo aver presentato la maglia tecnica ufficiale dedicata alla leggendaria figura dell'avventuriero veneziano Giacamo Casanova di cui ricorrono quest’anno i 300 anni dalla nascita, gli organizzatori della Maratona di Venezia e il marchio spagnolo annunciano adesso il lancio della nuova edizione speciale del modello R-1000, che rappresenta una fusione tra la cultura e l’artigianato di Venezia e la tecnologia dei prodotti Joma.

Questo modello, di alta gamma, incorpora una piastra in carbonio e un design esclusivo ispirato all’eleganza di Giacomo Casanova, dove la tela bianca che fa da sfondo alla figura iconica di Casanova si combina con una suola che propone una grafica ispirata al vetro di Murano: riflessi multicolore e forme che evocano l’artigianato veneziano più conosciuto al mondo. Le scarpe, in edizione limitata, sono acquistabili da oggi solo online direttamente sul sito Joma.

Caratteristiche Tecniche

Le R-1000 sono state rigorosamente testate in laboratorio per garantire affidabilità, durata e prestazioni ottimali. Ogni componente è stato valutato in condizioni estreme di impatto, torsione e usura, assicurando che le scarpe mantengano le loro prestazioni in qualsiasi tipo di percorso o situazione di gara.

In particolare, questo modello integra la tecnologia CARBON PLATE nell’intersuola, insieme al materiale di ultima generazione FLY REACTIVE. La piastra, meno “aggressiva” e più flessibile, offre un eccellente ritorno di energia senza compromettere il comfort necessario per affrontare la competizione.

Inoltre, la rete tecnica dell’upper è ultratraspirante e leggera. Grazie al sistema VTS, favorisce l’espulsione del sudore e la gestione ottimale dell’umidità. Il sistema di regolazione termosaldato JOMA SPORTECH, invece, elimina i punti di attrito e assicura una calzata comoda e stabile.