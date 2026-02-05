Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Saucony presenta Endorphin Azura, la daily runner ad alte prestazioni. Make Any Day Fast

Saucony presenta Endorphin Azura, la daily runner ad alte prestazioni. Make Any Day Fast

La nuova arrivata nella famiglia Endorphin introduce una nuova interpretazione del super foam senza piastra, progettata per garantire leggerezza, velocità ed energia senza sforzo negli allenamenti quotidiani
4 min

Saucony, brand globale leader nel performance running, è orgogliosa di presentare Endorphin Azura, la nuova scarpa pensata per i runner che cercano velocità anche nell’allenamento quotidiano.
 
L’Azura nasce con un obiettivo chiaro: Make Any Day Fast. La sua costruzione senza piastra assicura una corsa morbida, fluida, ideale per l’uso giornaliero, mantenendo al tempo stesso quella risposta energetica che gli appassionati della linea Endorphin hanno imparato ad amare.

 


 
Lanciata insieme a Endorphin Pro 5, la scarpa da gara con piastra in carbonio di Saucony, Endorphin Azura amplia la collezione Endorphin introducendo un modello dedicato alla corsa di tutti i giorni, con un focus su comfort e versatilità.
​Alla base della Endorphin Azura c’è la super schiuma PWRRUN PB, un compound leggero e altamente reattivo, progettato per restituire più energia rispetto alle tradizionali scarpe da allenamento quotidiano. In sinergia con la tecnologia SPEEDROLL™, Azura accompagna il runner in una rullata fluida e continua, favorendo transizioni naturali e uno slancio senza sforzo, chilometro dopo chilometro, tipici della linea Endorphin.
​La suola in gomma XT-900 garantisce trazione e durata nel tempo, mentre la silhouette affusolata e le colorazioni decise donano alla scarpa uno stile distintivo.

 

 


 
Endorphin Azura è disponibile dal 2 febbraio 2026 su saucony.com e presso selezionati rivenditori a livello globale. 

Il percorso creativo con Your Friendly Runners (YFR)

​Il lancio di Azura non è stato pensato come una campagna tradizionale. Saucony ha voluto trasformare la velocità in uno stato d’animo, un’esperienza più che una prestazione. In collaborazione con Your Friendly Runners (YFR), il brand ha dato vita a contenuti che valorizzano l’autenticità rispetto alla perfezione, il movimento reale rispetto alla posa costruita. Il risultato? Azura non è solo una scarpa, ma una sensazione da vivere ad ogni passo.

​Endorphin Azura – Caratteristiche principali

Super foam PWRRUN PB per una risposta leggera e un elevato ritorno di energia che amplifica la sensazione di velocità
Tecnologia SPEEDROLL™ per transizioni fluide e una corsa naturale ed efficiente
Design senza piastra per comfort ideale nell’uso quotidiano
Suola XT-900 per grip duraturo e resistenza all’usura
Design leggero e deciso
Offset: 8 mm (40/32 mm)
Peso: 240 g
Taglie: M 7–13, 14, 15
Prezzo consigliato: €160
Sostenibilità: modello vegan con utilizzo di materiali riciclati

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Materiale tecnico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS