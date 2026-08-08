HOKA lancia la Stinson 8: massima ammortizzazione e stabilità su ogni terreno

La Stinson 8 rappresenta una reinterpretazione di una delle scarpe road-to-trail più versatili di HOKA e si presenta come la versione più leggera della gamma ad oggi. Progettata per conferire sicurezza sui trail, la nuova versione è caratterizzata da uno strato H-Frame™ ridisegnato con un design a “H” aperta, appositamente calibrato per stabilizzare una transizione fluida nel ciclo dell’andatura e massimizzare la stabilità sui terreni sconnessi. Questa stabilità è bilanciata da uno strato inferiore dell’intersuola extra-morbido, che assorbe degli urti.

La nuova versione è completata da una tomaia in mesh traspirante con resistenti risvolti in tessuto e da una struttura rinforzata per una tenuta sicura del piede, mentre una suola in gomma Durabrasion all-terrain ridisegnata garantisce una trazione sicura sui terreni tecnici.

Principali caratteristiche della Stinson 8:

Tomaia in mesh traspirante: progettata con resistenti rinforzi in tessuto per una calzata fresca e sicura, capace di resistere ai detriti del trail.

Rivestimento della struttura rinforzato: offre un supporto mirato al mesopiede per una sensazione di tenuta su terreni di ogni tipo.

Rinforzo bilaterale: linguetta integrata che previene gli spostamenti interni e protegge dai detriti del trail.

Tecnologia H-Frame™ evoluta: strato superiore adatto al trail, progettato per stabilizzare il passo sulle superfici sconnesse.

Suola in gomma per tutti i terreni: ridisegnata per una transizione fluida e ad alta trazione dalla strada al trail.

Tirante posteriore: linguetta ergonomica sul tallone per una calzata rapida e semplice.

La Stinson 8 è disponibile su HOKA.com, nei negozi HOKA e presso rivenditori partner selezionati.

Peso: M10 320g, W8 272g

Stack: M10 44mm/39mm, W8 43mm/38mm

Drop: 5mm

Colorazioni:

Uomo: Black/HOKA Citrus, Frost/Black, Varsity Navy/Faded Navy, Galactic Grey/Black, Black/Outer Orbit.

Donna: Barley Flour/Barley, Frost/Black, Pink Opal/Alabaster.