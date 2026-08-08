HOKA lancia la Stinson 8: massima ammortizzazione e stabilità su ogni terreno
MILANO - HOKA® presenta la nuova Stinson 8. Riprogettata da cima a fondo, questo nuovo modello è calibrato per garantire una corsa più stabile, preservando al contempo l’iconica ammortizzazione morbida che definisce l’esperienza HOKA.
La Stinson 8 rappresenta una reinterpretazione di una delle scarpe road-to-trail più versatili di HOKA e si presenta come la versione più leggera della gamma ad oggi. Progettata per conferire sicurezza sui trail, la nuova versione è caratterizzata da uno strato H-Frame™ ridisegnato con un design a “H” aperta, appositamente calibrato per stabilizzare una transizione fluida nel ciclo dell’andatura e massimizzare la stabilità sui terreni sconnessi. Questa stabilità è bilanciata da uno strato inferiore dell’intersuola extra-morbido, che assorbe degli urti.
La nuova versione è completata da una tomaia in mesh traspirante con resistenti risvolti in tessuto e da una struttura rinforzata per una tenuta sicura del piede, mentre una suola in gomma Durabrasion all-terrain ridisegnata garantisce una trazione sicura sui terreni tecnici.
Principali caratteristiche della Stinson 8:
Tomaia in mesh traspirante: progettata con resistenti rinforzi in tessuto per una calzata fresca e sicura, capace di resistere ai detriti del trail.
Rivestimento della struttura rinforzato: offre un supporto mirato al mesopiede per una sensazione di tenuta su terreni di ogni tipo.
Rinforzo bilaterale: linguetta integrata che previene gli spostamenti interni e protegge dai detriti del trail.
Tecnologia H-Frame™ evoluta: strato superiore adatto al trail, progettato per stabilizzare il passo sulle superfici sconnesse.
Suola in gomma per tutti i terreni: ridisegnata per una transizione fluida e ad alta trazione dalla strada al trail.
Tirante posteriore: linguetta ergonomica sul tallone per una calzata rapida e semplice.
La Stinson 8 è disponibile su HOKA.com, nei negozi HOKA e presso rivenditori partner selezionati.
Peso: M10 320g, W8 272g
Stack: M10 44mm/39mm, W8 43mm/38mm
Drop: 5mm
Colorazioni:
Uomo: Black/HOKA Citrus, Frost/Black, Varsity Navy/Faded Navy, Galactic Grey/Black, Black/Outer Orbit.
Donna: Barley Flour/Barley, Frost/Black, Pink Opal/Alabaster.
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