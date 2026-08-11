The North Face presenta la nuovissima Offtrail Ultra: progettata per la velocità in montagna

Creata per la nuova generazione di trail runner, l’Offtrail Ultra combina una struttura leggera con un’ammortizzazione altamente reattiva e un design protettivo e adatto alla montagna.

Progettata per la corsa in montagna, passaggi tecnici su roccia, discese ripide, terreni rocciosi instabili e percorsi alpini impervi, questa scarpa punta a prestazioni tecniche attraverso un design essenziale e funzionale. Il modello Offtrail Ultra incarna la filosofia “Athlete Tested, Expedition Proven”, coniugando l’esperienza degli atleti d’élite con la resistenza e le prestazioni testate in montagna.

Il modello Offtrail Ultra è dotato di un sistema di intersuola in superfoam DREAMBOUND™ a doppia densità, progettato per garantire un elevato rimbalzo e comfort sulle lunghe distanze, mentre la ghetta elasticizzata SCREEGUARD™ integrata aiuta a tenere lontani i detriti durante le uscite in montagna più impegnative. La tomaia in mesh rinforzato garantisce leggerezza, resistenza e traspirabilità, mentre la suola SURFACE CTRL G2 aggiornata incorpora tacchetti ad alta trazione e una zona di aggrappaggio sulla punta per una maggiore sicurezza sulle superfici rocciose, migliorando l’aderenza e il controllo su terreni ripidi e irregolari.

Le caratteristiche principali del prodotto includono:

● Intersuola in superfoam DREAMBOUND™ azotato a doppia densità

● Tomaia in mesh rinforzato, leggera, resistente e traspirante

● Ghetta elasticizzata SCREEGUARD™ integrata per la protezione dai detriti

● Suola SURFACE CTRL G2 con tasselli da 5 mm e zona di grip sull'avampiede per un controllo ottimale su terreni tecnici, rocciosi e ripidi

● Calzata orientata alle prestazioni, pensata per i runner che si muovono velocemente

● Peso approssimativo: ½ paio da uomo - 9,3 oz (264 g), ½ paio da donna - 8,0 oz (227 g)

● Altezza: 29 mm di altezza del tallone (intersuola + suola) con un drop di 6 mm

Gli atleti di The North Face hanno testato i prototipi Offtrail in cinque continenti, in ogni tipo di condizione. Kaytlyn Gerbin ha attraversato le Alpi Meridionali della Nuova Zelanda, Tara Fraga ha tentato un FKT sul Monte Cotopaxi in Ecuador e Stephanie Case ha organizzato un campo di allenamento polare nella Norvegia artica, solo per citarne alcuni.

«In un mondo in cui le calzature sono spesso troppo elaborate, le Offtrail Ultra si distinguono per la loro semplicità», afferma Zach Miller, atleta The North Face e ultramaratoneta di montagna. «Niente placche, niente rocker estremi né altezze di suola esorbitanti: solo un design pulito e funzionale, pensato per i movimenti reali in montagna. Anche la ghetta integrata è minimalista e offre una calzata aderente, simile a quella di un calzino, che tiene fuori i detriti senza il fastidio di cerniere o rotelle di regolazione. Questa semplicità si traduce in una straordinaria versatilità: affronta salite, discese, terreni accidentati, curve e tratti tecnici con naturalezza.»

Il modello Offtrail Ultra entra a far parte della collezione Summit Trail Run di The North Face, rafforzando l’impegno del brand nel fornire agli atleti attrezzature innovative per l’esplorazione, la resistenza e le prestazioni in montagna.

Sia la collezione Summit Trail Run che la scarpa Offtrail Ultra traggono ispirazione dall’iconica spedizione Trans-Antarctica Expedition (TAE) del 1990. Durante questa storica traversata di sette mesi, lunga 3.741 miglia, The North Face ha fornito l’equipaggiamento a un team internazionale composto da sei esploratori che sono riusciti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela del pianeta. La collezione di questa stagione coniuga quell’eredità di resistenza con le esigenze degli atleti moderni attraverso:

● Tradizione ad alta visibilità: una palette di colori che rende omaggio all’attrezzatura originale della TAE, garantendo al contempo che i runner di oggi rimangano visibili mentre si muovono velocemente su terreni accidentati.

● Un simbolo di unità: l’inserimento della bandiera internazionale del Pianeta Terra rende omaggio alla presenza, nel kit originale della spedizione, delle bandiere dei sei esploratori, a ricordare che l'esplorazione ha il potere di unire le persone oltre ogni confine.

Le Offtrail Ultra sono disponibili su thenorthface.it e presso rivenditori specializzati selezionati.



