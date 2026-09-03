Nuova Hoka Tecton X 4: propulsione da podio per i terreni tecnici

Frutto di test incessanti e di continua ricerca di innovazione , la Tecton X 4 è la versione più recente e più leggera dell’icona del trail tecnico , pensata per conquistare i podi nelle gare di trail running più impegnative al mondo. La grande novità di questo lancio è l'introduzione dell’intersuola PROFLY™ X, un sistema di nuova generazione che integra piastre in fibra di carbonio di livello élite, schiume ad alto ritorno energetico e geometrie ottimizzate per la velocità, con l'obiettivo di aumentare la cadenza e spingere il ritmo. Concepita come un sistema unitario, la tecnologia PROFLY X agisce sull'intero ciclo del passo, garantendo un atterraggio ammortizzato e stabile che si trasforma in una spinta finale altamente reattiva e propulsiva.

La suola intermedia è realizzata con due strati in PEBA, la schiuma più leggera e resistente di HOKA, che amplifica il ritorno energetico mantenendo al contempo la protezione necessaria durante gli sforzi lunghi e impegnativi. Le piastre parallele in fibra di carbonio sono state perfezionate per aumentare la reattività e l'efficienza, lavorando in sinergia con il MetaRocker™ orientato alla velocità per una propulsione più precisa ed efficiente. La tomaia Matryx® Micro, più traspirante, il collare in maglia allungato e il nuovo sistema di allacciatura completano il quadro, migliorando il sostegno del piede e la traspirabilità - con l’obiettivo di raggiungere il record.

Caratteristiche principali della Tecton X 4

Suola intermedia con tecnologia PROFLY™ X: piastre élite, schiume ad alta energia e geometria ottimizzata per la velocità

Collarino in tessuto ampliato tipo ghetta: impedisce l'ingresso di detriti dal sentiero

Tomaia in tessuto Matryx® Micro: materiale in tessuto leggero e molto resistente, con proprietà idrorepellenti che garantiscono traspirabilità anche in condizioni di umidità e terreno bagnato

Piastre parallele in fibra di carbonio: assicurano una corsa stabile e propulsiva

Vibram® Megagrip Litebase: gomma ad alte prestazioni che riduce lo spessore della suola esterna del 40-50% e il peso del battistrada del 25-30%, senza compromettere le prestazioni

Suola esterna Vibram® con tacchetti da 4 mm: aumenta la superficie di contatto con il terreno per un grip migliore, più velocità e precisione sul trail



Rispetto alla versione precedente, le novità includono la piattaforma PROFLY X, l'aggiunta dell'opzione di allacciatura marathon, la tomaia Matryx® Micro più traspirante e una struttura delle piastre rivisitata per una propulsione più precisa ed efficiente.

La Tecton X 4 è disponibile su HOKA.com, nei negozi HOKA e presso i rivenditori selezionati.

Peso: M10: 275g, W8: 234g

Stack: M10: 40mm/35mm, W8: 39mm/34mm

Drop: 5mm

Colorazioni:

M: Frost/Neon Tangerine

W: Frost/Neon Tangerine

