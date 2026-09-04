Rudy Project presenta Astral Arc, progettato per diverse forme del viso

TREVISO – Rudy Project , marchio italiano specialista nell'occhialeria sportiva Made in Italy e Official Eyewear della UTMB® World Series , presenta Astral Arc, il nuovo occhiale progettato per offrire comfort, stabilità e qualità visiva a trail runner, runner, ciclisti e triatleti.

Frutto dell'esperienza maturata dal brand nello sviluppo di soluzioni ottiche ad alte prestazioni, Astral Arc racchiude in un design essenziale tutto ciò che serve per affrontare le uscite quotidiane così come le competizioni di endurance più lunghe.

Una vestibilità studiata per adattarsi ad ogni volto

Il cuore di Astral Arc è la nuova lente cilindrica a base 6, riprogettata per offrire una vestibilità più versatile. La sua geometria si adatta armoniosamente a diverse conformazioni del viso, riducendo i punti di pressione anche nelle sessioni più lunghe.

Il risultato è un occhiale che rimane saldo senza compromettere il comfort, permettendo all’atleta di concentrarsi esclusivamente sul percorso, indipendentemente dalla distanza o dal dislivello affrontato.

Leggero da dimenticare, resistente per durare

Con un peso di appena 31 grammi, Astral Arc è progettato per risultare quasi impercettibile una volta indossato, caratteristica fondamentale durante le attività di lunga durata.

La montatura è realizzata in Rilsan® Clear, bio-polimero ricavato per il 45% dall'olio di ricino coltivato da filiere certificate. Le aste hanno una struttura morbida e flessibile che asseconda i movimenti della testa senza mai irrigidirsi, mentre il materiale nel suo complesso conferma l'impegno di Rudy Project verso soluzioni sempre più sostenibili, senza scendere a compromessi sulle prestazioni richieste dagli sport outdoor.

Comfort personalizzato e visione sempre nitida

Il nasello è completamente regolabile, per adattare l'occhiale alla propria fisionomia e mantenere stabilità anche nei movimenti più dinamici.

Sul fronte ottico, la lente specchiata in policarbonato – disponibile con filtro di categoria 3 – assicura una protezione efficace dai raggi UV e dai detriti, restituendo una visione nitida e priva di distorsioni: un aspetto cruciale quando serve leggere il terreno con precisione, interpretare i cambi di luce improvvisi o affrontare discese tecniche.

Astral Arc è inoltre compatibile con l'inserto ottico RX, come molti dei modelli di punta Rudy Project: gli atleti che necessitano di correzione visiva possono così integrare lenti graduate senza penalizzare ventilazione, estetica o performance.

Un approccio multisport per le attività Outdoor

Sviluppato per accompagnare gli sportivi nelle diverse sfide outdoor, Astral Arc interpreta la filosofia Rudy Project fatta di innovazione, funzionalità e attenzione ai dettagli. Leggero, stabile e confortevole, il nuovo occhiale è progettato per adattarsi alle esigenze di chi pratica discipline diverse, dal trail running al ciclismo, fino alle attività di cross-training.

Ogni elemento del progetto è stato sviluppato con un obiettivo preciso: offrire un occhiale capace di garantire protezione, comfort e qualità visiva durante allenamenti e competizioni, accompagnando gli sportivi in ogni situazione, dai sentieri tecnici alle uscite su strada.

Astral Arc è disponibile in sette colorazioni standard nei migliori negozi specializzati e su www.rudyproject.com, arricchite da una Special Edition disponibile esclusivamente online.