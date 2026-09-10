Saucony presenta ViziRed, la nuova e vivace colorway ispirata alla velocità e all’energia della linea Endorphin  

Saucony presenta ViziRed, una nuova e accattivante variante colore per alcuni dei modelli più all’avanguardia, progettati per la velocità: Endorphin Elite 3, Pro 5, Speed 5 e Azura. Con ViziRed , la famiglia Endorphin acquista un’estetica intensa e ad alta visibilità. Pensata per catturare l’attenzione durante la corsa, la nuova colorazione dona energia e carattere a una gamma sviluppata per muoversi rapidamente, unendo performance da gara, sessioni di speed training e corse quotidiane a ritmo sostenuto attraverso un’identità visiva immediatamente riconoscibile.





Il lancio si inserisce nel solco del mantra della collezione Endorphin, “Make Fast Feel Easy”, con ogni modello studiato per aiutare i runner a correre in modo più efficiente e piacevole anche alle alte velocità.



La collezione comprende:



Endorphin Elite 3 - ​ “Make Fast. Faster”: il modello da gara di punta, sviluppato per i runner alla ricerca della massima velocità ed efficienza durante le competizioni.

Endorphin Pro 5 - “Make It Fast”: una scarpa da gara premium con piastra in carbonio e superfoam, pensata per aiutare i runner a migliorare i propri tempi con facilità.

Endorphin Speed 5 - “Make Fast Friends”: un modello versatile con piastra in nylon, ideale per le corse ad alta intensità e gli allenamenti in preparazione alla gara.

Endorphin Azura - “Make Any Day Fast”: l’ultima novità della linea Endorphin, con superfoam reattivo e senza piastra, per l’allenamento quotidiano e le corse veloci.





La campagna creativa presenta ViziRed come un “Object of Desire”, esplorando l’attesa, l’attrazione e lo slancio che lo circondano. Dal desiderio all’ossessione, il racconto visivo dà forma all’intensità di ViziRed attraverso velocità, movimento e un’energia magnetica, impossibile da ignorare.



La collezione ViziRed sarà protagonista della Saucony Run Shoreditch Half, già sold out, in programma il 20 settembre 2026. La gara vedrà migliaia di runner riunirsi per le strade di East London, celebrando la filosofia Run As One di Saucony, secondo cui la corsa ha il potere di unire le persone attraverso una passione condivisa per il movimento e la community.

​Dai runner che puntano a migliorare i propri PB con determinazione a chi affronta per la prima volta la distanza della mezza maratona, l’evento riflette lo stesso equilibrio tra performance e accessibilità che contraddistingue la linea Endorphin.



La collezione Saucony ViziRed Endorphin è disponibile a partire dal 7 settembre 2026 su saucony.com e presso retailer selezionati.



