Salomon presenta la XT-EVO - Nuovo capitolo della linea XT

Pensata per chi è pronto a esplorare l’ignoto, la XT-EVO trasforma l’heritage tecnico di Salomon in un’espressione scultorea del movimento. Radicata nello spirito racing delle XT-6, la silhouette mantiene la piattaforma prestazionale distintiva della linea, introducendo al contempo una tomaia rivisitata con proporzioni più decise, stratificazioni più marcate e linee fluide che evocano una sensazione dinamica di movimento da ogni angolazione.

La colorway di lancio, nella palette nei toni del rosso, nero e grigio, rende omaggio a una delle colorazioni originali delle XT-6, creando un collegamento tra l’heritage della linea e il suo futuro. L’iconico jumbo mesh mantiene uno degli elementi distintivi della linea XT, mentre gli inserti in gomma liquida, sviluppati appositamente, aggiungono profondità, texture e tridimensionalità, dando alla silhouette una nuova e decisa espressione di velocità e movimento.

La XT-EVO rimane fedele alla piattaforma tecnica collaudata che ha reso la linea XT un punto di riferimento in termini di performance e comfort. Il sistema Agile Chassis™ di Salomon offre stabilità, ammortizzazione, resistenza e un controllo sicuro anche su ogni tipo di terreno.

Il risultato è una scarpa che combina in modo armonioso innovazione tecnica e design contemporaneo, riflettendo il continuo approccio evolutivo di Salomon: valorizzare la tradizione prestazionale continuando, al tempo stesso, a spingere la propria creatività verso nuovi orizzonti. Mentre la linea XT continua a evolversi, la XT-EVO segna l’inizio del suo prossimo capitolo.

La nuova XT-EVO è disponibile su salomon.com, nel Salomon Store di Milano Brera e presso partner selezionati.

In occasione della Milano Fashion Week, il brand ha in programma una serie di attivazioni ed eventi dedicati al debutto della nuova XT-EVO, che coinvolgeranno anche i principali partner milanesi. In particolare, il prossimo 25 settembre, il Salomon Store Brera di Corso Garibaldi 12 si trasformerà in un’esperienza immersiva ispirata all’universo visivo della campagna, accompagnando i visitatori alla scoperta del nuovo modello. Ospite speciale dell’attivazione sarà Veronica Yoko Plebani, atleta paralimpica, speaker e content creator, da anni impegnata nella promozione del movimento come strumento di scoperta, libertà e inclusione.

Maggiori informazioni sulle attivazioni previste saranno condivise nel sito Salomon al seguente link https://www.salomon.com/it-it/events