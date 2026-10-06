Salomon presenta la capsule FW26 con JISOO protagonista della campagna IN THE OPEN

MILANO – Salomon presenta la capsule Autunno/Inverno 2026 con IN THE OPEN , la nuova campagna che vede protagonista la Global Ambassador JISOO nel suo primo progetto globale per il brand. Dopo la sua nomina a inizio anno, JISOO entra nel mondo Salomon attraverso una collezione ispirata all'inverno, al movimento e al punto di incontro tra città e natura.

Ambientata in Corea del Sud, IN THE OPEN esplora il rapporto tra vita urbana e ambiente naturale attraverso scenari ispirati ai luoghi che JISOO frequenta abitualmente, dai parchi ai sentieri, fino agli angoli più tranquilli di Seoul. Una città dopo la pioggia, una strada avvolta dalla nebbia, uno spazio aperto modellato dal vento, il cemento che incontra la foresta: ambienti familiari reinterpretati dagli elementi atmosferici, che restituiscono una visione dell'inverno sfaccettata e in continua trasformazione.

La capsule Autunno/Inverno 2026 di Salomon unisce la precisione tecnica e con il DNA legato alla montagna attraverso tre silhouette progettate per affrontare le mutevoli condizioni della stagione invernale. XT-6 Protective, XT-Whisper GORE-TEX e XT-4 OG GORE-TEX integrano una struttura resistente agli agenti atmosferici e la comprovata funzionalità GORE-TEX con l'eredità tecnica della linea XT. Nella capsule questi principi fondamentali vengono reinterpretati per la stagione invernale, adattandosi ai cambiamenti del clima e ai ritmi della vita quotidiana, pur mantenendo intatta l'essenza orientata alla performance che contraddistingue Salomon.

Le XT-6 Protective reinterpretano la silhouette con un’estetica più grintosa grazie all’utilizzo dell’iconico tessuto ripstop e ai dettagli testurizzati in TPU. Da sempre parte integrante del patrimonio tecnico del brand, la tomaia in ripstop aggiunge resistenza e carattere, valorizzando ulteriormente il DNA prestazionale del modello.

Le XT-Whisper GORE-TEX portano per la prima volta la protezione GORE-TEX sulla XT-Whisper, aggiungendo una funzionalità adatta a ogni condizione atmosferica a una delle silhouette più riconoscibili del brand. Progettata per affrontare condizioni variabili preservando la leggerezza e il profilo distintivo della scarpa, questa versione ne amplia le possibilità di utilizzo senza alterare il carattere che l'ha resa un modello iconico.

Le XT-4 OG GORE-TEX riportano alla luce una delle icone dell'archivio Salomon, combinando il proprio heritage nel trail running con la protezione GORE-TEX per dare vita a una silhouette che unisce passato e presente. Il risultato è un modello che preserva il DNA tecnico che l'ha resa leggendaria, adattandolo alle esigenze e ai ritmi della vita contemporanea.

La capsule Salomon Autunno/Inverno 2026, IN THE OPEN, sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2026 su salomon.com, nei brand store Salomon e presso retailer selezionati.