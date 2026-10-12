HOKA sfida ogni condizione meteo con le nuove Clifton 11 GTX e Speedgoat 7 Hike GTX

Milano - HOKA®, divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), amplia la propria proposta GORE-TEX con il lancio delle nuove Clifton 11 GTX e Speedgoat 7 Hike GTX , due modelli progettati per accompagnare runner e appassionati outdoor su terreni differenti e in qualsiasi condizione meteo, combinando le caratteristiche distintive di due delle linee più amate del brand con un’avanzata tecnologia di impermeabilizzazione.

Pensata per gli allenamenti anche in condizioni meteo avverse, la nuova Clifton 11 GTX mantiene l’ammortizzazione e il comfort che contraddistinguono la famiglia Clifton, aggiungendo una protezione specifica dagli agenti atmosferici. La tomaia in mesh chiuso con trattamento idrorepellente e la membrana GORE-TEX Invisible Fit contribuiscono a mantenere il piede protetto, mentre i traction pod progettati per affrontare diverse condizioni meteo e la gomma ad alta aderenza nell’avampiede assicurano un grip affidabile. Con un drop di 8 mm e un peso di 307 g nella versione uomo e 252 g nella versione donna, Clifton 11 GTX porta così la versatilità della gamma anche nelle giornate caratterizzate da pioggia e maltempo.

La nuova Speedgoat 7 Hike GTX nasce invece dalla base leggera e reattiva dell’iconica Speedgoat, evolvendola con maggiore resistenza e protezione dagli agenti atmosferici. Progettata per il thru-hiking e il fastpacking, combina il comfort e l’agilità di una scarpa da trail running con una tomaia rinforzata in filato Kevlar®, pensato per aumentarne la durabilità, e un collarino leggermente imbottito che offre supporto e protezione dai detriti. Il modello presenta un drop di 5 mm e un peso di 315 g nella versione uomo e 266 g nella versione donna.

Entrambe le novità integrano la tecnologia GORE-TEX Invisible Fit, soluzione studiata per offrire impermeabilità, protezione dal vento e traspirabilità, riducendo al tempo stesso il peso e favorendo una calzata più naturale. A completare i modelli, dettagli riflettenti 3D a 360 gradi, pensati per aumentare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, e configurazioni della suola ottimizzate per offrire stabilità rispettivamente su strada e trail.

Con Clifton 11 GTX e Speedgoat 7 Hike GTX, HOKA rafforza così la propria proposta dedicata a chi non vuole lasciare che pioggia, vento e condizioni variabili interrompano la propria esperienza di corsa o outdoor, portando la tecnologia GORE-TEX all’interno di due silhouette pensate per esigenze e terreni differenti.

Clifton 11 GTX e Speedgoat 7 Hike GTX sono disponibili su HOKA.com, presso gli store HOKA e presso rivenditori selezionati.