Saucony® presenta la nuova collezione GORE-TEX: i modelli di punta del brand si rinnovano per affrontare qualsiasi condizione meteo

Saucony , brand globale leader nel performance running e nel lifestyle sportivo, annuncia il lancio della GTX Collection , progettata per affrontare ogni condizione meteorologica. La collezione, che unisce il ricco patrimonio del brand alle più moderne innovazioni in ambito performance, spazia tra Originals e Performance Running e comprende quattro modelli dotati di tecnologia GORE-TEX®: ProGrid Omni 9 GTX, Shadow 6000 GTX, Guide TR GTX e Triumph 24 GTX . Sviluppata per accompagnare chi la indossa anche quando le condizioni meteorologiche cambiano, la collezione GTX combina protezione impermeabile e traspirante con il comfort, la resistenza e lo stile che da sempre caratterizzano i modelli più apprezzati di Saucony. Che si tratti di muoversi in città, completare l'allenamento quotidiano o esplorare percorsi sterrati, la nuova linea assicura una protezione affidabile senza rinunciare alle prestazioni.

ProGrid Omni 9 GTX

Tomaia GORE-TEX®: protezione impermeabile e traspirante, progettata per offrire prestazioni ottimali in ogni condizione meteorologica

Struttura mediale in TPU: conferisce alla scarpa il caratteristico look strutturato e garantisce una calzata stabile e avvolgente

Materiali premium: la combinazione di mesh aperto, inserti in suede e rivestimenti in pelle assicura traspirabilità e una texture ricercata

Ammortizzazione GRID con tecnologia ProGrid: offre un appoggio stabile e fluido, ispirato all'esperienza di Saucony nel performance running



Shadow 6000 GTX

Tomaia GORE-TEX®: protezione impermeabile e traspirante, progettata per affrontare condizioni meteorologiche variabili

Soletta interna premium: migliora il comfort fin dalla calzata

Intersuola leggera in EVA: offre un'ammortizzazione reattiva, ideale per l'uso quotidiano

Intersuola resistente in poliuretano: migliora la stabilità e assicura un comfort duraturo

Suola con tasselli triangolari: garantisce un'aderenza affidabile su diverse tipologie di superficie

Guide TR GTX

Tecnologia GORE-TEX® Invisible Fit: offre una protezione impermeabile e traspirante dagli agenti atmosferici, con una struttura leggera.

Ammortizzazione PWRRUN: assicura il massimo comfort e un ritorno di energia reattivo

Piattaforma a base ampia: favorisce un appoggio stabile, per una corsa sicura e controllata

Suola PWRTRAC con tasselli da 3,5 mm: garantisce un'aderenza versatile su strade bagnate, sentieri ghiaiosi e trail leggeri

Pensate per i runner: offrono una protezione affidabile senza rinunciare all'ammortizzazione e al comfort

Triumph 24 GTX

Tecnologia GORE-TEX® Invisible Fit: garantisce una protezione impermeabile e traspirante

Ammortizzazione incrediLUX: offre un comfort premium mantenendo una sensazione di leggerezza

Piattaforma con ammortizzazione massima: supporta gli allenamenti sulle lunghe distanze e l'utilizzo quotidiano

Suola in gomma al carbonio XT-900: assicura un'elevata resistenza e un'aderenza ottimale sulle superfici bagnate

Progettate per affrontare condizioni meteorologiche difficili: combinano comfort, protezione e sicurezza a ogni passo



La Saucony GTX Collection è disponibile su Saucony.com e presso una rete selezionate di rivenditori.