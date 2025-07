Corri al meglio con il Metodo Mézières, postura corretta e corpo leggero

A cosa serve il Metodo Mézières?

In ambito sportivo, il metodo Mézières si rivela importante per la prevenzione delle contratture, degli strappi e degli stiramenti. Inoltre, è molto efficace nella gestione di problematiche quali il piede piatto o cavo, le ginocchia valghe, iperlordosi e ipercifosi.

Il metodo Mézières è anche un'efficace cura delle cervicalgie, delle lombalgie, delle lombo-sciatalgie e delle periartriti scapolo-omerali.

Molti atleti sottoposti al metodo Mézières si sentono come “liberati da un peso” che da tempo avvertivano a livello delle spalle, della colonna e a volte anche a livello dello stomaco.

Due parole su Metodo Mézières

Il metodo Mézières, ideato dalla fisioterapista Françoise Mézières (1909-1991), è una tecnica di rieducazione posturale globale (RPG) che mira a ristabilire l’equilibrio del corpo lavorando sull’allungamento delle catene muscolari retratte. La dott.ssa Mézières sosteneva che “il dolore non è mai là dove si manifesta” e che, proprio per questo motivo, non bisogna focalizzarsi su singole parti o sintomi. Bisogna invece trattare il corpo nella sua totalità.

Perchè il Metodo Mézières viene applicato nello sport?

Molti sportivi, per stare in equilibrio, sviluppano dei meccanismi di compensazione posturale che provocano uno squilibrio tra le catene muscolari (per es., retrazioni dei flessori dell’anca, catena posteriore tesa, ecc.). Il metodo Mézières si basa su posizioni di stretching attivo e prolungato, accompagnato da tecniche di respirazione che favoriscono il rilassamento globale e la rieducazione dell’allineamento corporeo. Attraverso la respirazione efficace avviene una buona ossigenazione del tessuto muscolare, cosa che per un atleta è fondamentale. Il miglioramento della respirazione si raggiunge attraverso il lavoro sul muscolo diaframma, spesso bloccato negli atleti, migliorando l’ossigenazione e riducendo le tensioni posturali.

Il percorso di Metodo Mézières è sempre uguale per ogni atleta?

Ogni atleta possiede un proprio “schema posturale”, pertanto è fondamentale valutare individualmente ogni soggetto per intervenire in modo mirato ed efficace. Nel momento in cui il paziente espone la sua problematica, viene osservato e valutato nella sua globalità: solo attraverso un’attenta analisi complessiva, il terapista diplomato nel metodo Mézières potrà comprendere a fondo la natura e l’entità delle disfunzioni presenti.

Perchè vale la pena investire in questo metodo?

Ogni atleta assume spesso posture sbagliate, nel corso della giornata, che a lungo andare provocano l'accumulazione dello stress e delle tensioni. Di conseguenza, spesso poi si manifestano dei dolori ricorrenti (alle ginocchia, schiena, anche, piedi).

Il Metodo Mézières è rivolto specialmente a chi vuole investire nella prevenzione, non solo nella cura. Il corpo che assume una postura corretta richiede meno energia: il gesto tecnico diventa più fluido, con minore dispendio energetico per la stessa performance.

Durante questo percorso di riequilibrio posturale col metodo Mézières sono coinvolti attivamente sia il paziente che il terapista (specializzato nel metodo Mézières), che lavorano insieme sia sull’aspetto fisico che su quello psicologico, sino alla risoluzione del problema.

Dott.ssa MAGDA Marta Maria - Fisiosportlife Milano – www.fisiosportlife.it