Preparare una maratona con il caldo, i consigli di Coach Paci

Il paradosso è che per correre forte in autunno, quando le temperature sono ideali, devi costruire la tua forma fisica nel pieno dell'estate. È proprio il periodo in cui l'ambiente è più ostile per l'atleta. Stiamo parlando del picco di volume, delle settimane con i lunghi più impegnativi, che cadono a luglio e agosto, quando il termometro supera spesso i 30°C con un'umidità che sfiora il 70%. È un controsenso: per prepararti a competere in condizioni perfette, devi sottoporti allo stress massimo in condizioni proibitive.

Quindi non è solo una questione di soffrire il caldo, ma di reali alterazioni fisiologiche che minano la performance?

Assolutamente. Non è una sensazione soggettiva. Il caldo elevato altera profondamente i parametri emodinamici e metabolici. A parità di ritmo, vediamo un aumento della frequenza cardiaca, un fenomeno che chiamiamo decoupling cardiorespiratorio. Il lattato nel sangue aumenta più del previsto e lo stroke volume, cioè la quantità di sangue pompata ad ogni battito, si riduce perché la pelle "ruba" sangue alla muscolatura per cercare di dissipare il calore. Il corpo deve fare i conti con una competizione interna per le risorse.

In un suo articolo cita studi che mostrano come i runner più veloci subiscano un decremento di prestazione maggiore dei più lenti in condizioni di caldo. È un paradosso nel paradosso. Come mai?

È un dato di fatto emerso da studi su maratone come quella di New York. I runner più veloci, quelli che competono a ritmi elevatissimi, generano una quantità di calore metabolico enorme. Per loro, l'ipertermia è una minaccia reale in pochi chilometri. Il sistema nervoso centrale interviene subito, riducendo la potenza critica per evitare che la temperatura corporea raggiunga livelli pericolosi. È un meccanismo di protezione, ma il risultato è che un rallentamento di 30 secondi al km per un élite è un crollo percentuale molto più grande che per un amatore che corre a ritmi più blandi.

Mettiamo in chiaro una cosa: per gli eventi di settembre e ottobre, come Berlino, Chicago o Amsterdam, l'acclimatazione al caldo è opzionale o obbligatoria?

Non è opzionale, è un prerequisito. Per queste maratone, la preparazione estiva impone un protocollo sistematico di heat acclimation. La letteratura scientifica è chiara: servono dai 7 ai 14 giorni consecutivi di esposizione allo stress termico durante l'esercizio, per almeno 60-90 minuti a una WBGT superiore a 25°C. Preciso: WBGT è l'acronimo di Wet-Bulb Globe Temperature, in italiano Temperatura Globale a Bulbo Umido. È un indice che misura lo stress termico complessivo a cui è esposto un corpo umano in un dato ambiente. Non è semplicemente la temperatura dell'aria che leggiamo sul termometro da esterno.

Senza, si arriva a settembre, quando a Berlino può ancora fare caldo, o a Chicago, dove storicamente ci sono state edizioni con partenza già oltre i 20°C, completamente impreparati. Il corpo semplicemente non ha avuto il tempo di attivare quegli adattamenti cruciali.

Quali sono i principali adattamenti che un atleta ottiene con questo protocollo?

Gli effetti sono straordinari. Si registra un aumento del volume plasmatico tra l'8% e il 15%, che migliora lo stroke volume e riduce la deriva cardiovascolare. La sudorazione diventa più efficiente e si perde meno sodio. La frequenza cardiaca a parità di sforzo diminuisce di 5-10 battiti al minuto e la percezione dello sforzo si riduce. In pratica, a parità di sforzo, lo sportivo sta molto meglio e corre il rischio di ipertermia molto più tardi.

Eppure, l'errore più comune che vede è proprio quello di forzare i ritmi in estate. Perché succede?

Perché si vuole applicare il "pacing invernale" in estate. È il classico errore di chi guarda il GPS e non il corpo. Forzare i ritmi assoluti dei lunghi estivi porta dritti a uno stato di non-functional overreaching, cioè un accumulo di fatica cronica non compensata. Si alterano i parametri ormonali, si riduce la variabilità della frequenza cardiaca e il rischio di infortuni da overuse e burnout diventa altissimo. In condizioni di caldo, la velocità non è un indicatore di forma, ma di resistenza al calore.

Qual è il suo consiglio pratico per gestire l'intensità in questi mesi?

Utilizzare la scala RPE di Borg, la percezione dello sforzo, piuttosto che la velocità assoluta. Un lungo run in estate dovrebbe mantenersi su un RPE 12-14, da "abbastanza leggero" a "moderato". Il secondo consiglio è monitorare il decoupling, cioè il rapporto tra frequenza cardiaca e potenza. Se nella seconda metà del lungo questo rapporto aumenta di oltre il 5%, significa che lo stress termico sta vincendo e bisogna ridurre l'intensità. E bisogna accettare il famoso "faded pacing": con una WBGT di 25-28°C, è fisiologico un rallentamento di 15-30 secondi al chilometro. Non è una perdita di forma, è termoregolazione.

Veniamo alla parte pratica. Oltre al caldo, la preparazione estiva deve fare i conti con vacanze, orari stravolti e carico mentale. Come si gestisce tutto questo?

Sono variabili critiche. Un'interruzione di 5-7 giorni senza stimoli aerobici riduce il VO₂max del 4-6% e recuperare ci vuole il doppio del tempo. Il mio consiglio è di non fermarsi mai del tutto, ma di inserire micro-allenamenti anche in vacanza o sedute di cross-training. Per gli orari, bisogna spostare le uscite nelle prime ore del mattino o al tramonto, per evitare il picco di calore, ma questo stravolge il sonno. È fondamentale garantire la qualità del riposo. Il carico mentale, poi, è reale: gambe pesanti e corpo vuoto sono il riflesso di un aumento del tono simpatico. L'HRV è un alleato prezioso per monitorare questo squilibrio.

Qual è la sua strategia nutrizionale per compensare la ridotta ossidazione dei carboidrati in estate?

Dobbiamo aumentare il target di carboidrati, arrivando a oltre 7 grammi per chilo di peso corporeo al giorno. Questo compensa la minore ossidazione esogena e il maggior turnover di glicogeno. Ma è altrettanto importante il discorso elettrolitico. Le perdite di sodio aumentano drasticamente, quindi bisogna integrare con 500-700 mg di sodio per litro di bevanda, sia prima che durante l'allenamento. Se si suda tanto e si beve solo acqua, si rischia l'iponatriemia, che è molto più pericolosa della disidratazione.

Per concludere, Coach Paci: un consiglio per l'atleta che deve preparare Berlino o Chicago. A quale obiettivo deve puntare nei mesi di luglio e agosto?

L'obiettivo esclusivo in luglio e agosto è il volume aerobico e la tolleranza al caldo. Non deve inseguire il ritmo maratona. Il lavoro specifico a ritmo gara va introdotto solo a settembre per Berlino, o a fine settembre per Chicago, quando le temperature cominciano a calare. Solo con l'esperienza nella gestione di queste variabili – termiche, nutrizionali, organizzative – si arriva a settembre con le gambe fresche, il sistema nervoso autonomo intatto e la motivazione preservata. Perché una maratona autunnale non si prepara soltanto con le gambe. Si prepara soprattutto con metodo, dati ed esperienza.

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