Meglio un allenatore vero o intelligenza artificiale?

Dipende . Dal punto di partenza, dall’obiettivo, dalla capacità di autoanalisi e dal contesto. Non credo nei dogmi: ci sono runner che possono gestirsi bene da soli e altri per i quali una guida può fare una grande differenza. Le percentuali che citerò sono naturalmente stime indicative basate sulla mia esperienza, non verità assolute.

Partiamo da chi comincia a correre. Quanto è importante avere una guida?

Molto. Chi muove i primi passi rischia soprattutto di fare troppo, troppo presto. Gli errori classici sono ritmi sbagliati, progressioni troppo rapide, recupero insufficiente e piccoli fastidi ignorati finché diventano problemi veri.

Direi che una guida iniziale può essere utile in oltre il 90% dei casi. Questo non significa che un principiante debba avere un allenatore per sempre. Ma nelle prime settimane o nei primi mesi può esserci una bella differenza tra costruire gradualmente un runner e ritrovarsi costretti a fermarsi.

E per chi corre già da qualche mese con una certa regolarità?

Qui la situazione cambia. Un piano generico può funzionare per un po’. Poi spesso arriva un momento in cui non si migliora più oppure si continua semplicemente a ripetere lo stesso tipo di allenamento.

In questa fase direi che una guida strutturata può essere utile al 60-70% dei runner. L’AI può già rappresentare un buon supporto, ma il problema rimane la capacità di leggere il contesto.

Se invece parliamo di un runner che corre discretamente bene e vuole abbassare i propri tempi?

A quel punto le cose diventano più complesse. Entrano in gioco periodizzazione, carichi, recupero, qualità, quantità, soglie. Non basta pensare: corro di più e quindi andrò più forte.

In questa fascia stimo che il 70-80% dei runner possa trarre beneficio da un allenatore. Non perché senza coach sia impossibile migliorare, ma perché una buona programmazione può ridurre errori, tempo perso e anche il rischio di infortuni.

Un runner esperto, capace di interpretare correttamente i propri dati, può certamente ottenere molto anche dall’AI.

E tra gli atleti più avanzati o competitivi?

La percentuale sale ancora. Direi indicativamente l’80-90%. A certi livelli sono i dettagli a fare la differenza: storia degli infortuni, recupero, stress, gare, viaggi, lavoro, sonno. L'allenamento non è una tabella isolata dal resto della vita.

Però qualcuno potrebbe obiettarle: “All’AI posso raccontare tutto. Posso dirle quanto ho dormito, come mi sento, se ho avuto infortuni, quanto sono stressato”. Non è la stessa cosa?

È un’obiezione corretta. Se fornisci queste informazioni con precisione, l’AI diventa enormemente più utile.

Il problema è che tutti quei dati passano attraverso di te. Sei tu a decidere cosa raccontare, come descriverlo e soprattutto cosa considerare importante.

Ed è qui che nasce una differenza fondamentale: spesso non sai di non sapere.

Un dolore che a te sembra identico a quello avuto tre mesi prima potrebbe avere caratteristiche diverse. Un dato che consideri insignificante potrebbe attirare immediatamente l’attenzione di un allenatore.

Quindi il vantaggio del coach sarebbe soprattutto quello di fare domande?

Anche. Un allenatore, compreso quello che lavora a distanza, non si limita ad aspettare le informazioni che l’atleta decide di fornirgli. Deve andare a cercarle.

Guardando un allenamento posso chiedere: perché hai fermato il Garmin per 2’15”? Cosa è successo in quel tratto? Oppure: questa rilevazione della frequenza cardiaca non mi convince, hai indossato correttamente il dispositivo?

Posso vedere un rapporto di elevazione verticale che non mi piace e chiedere se stiamo sprecando energia. Posso accorgermi che la cadenza è crollata negli ultimi dieci minuti, che il passo in salita non corrisponde alla frequenza cardiaca oppure che, dopo due giorni di riposo, la FC a riposo è ancora insolitamente alta.

E naturalmente posso dire: ti avevo chiesto di partire piano in gara e invece sei partito troppo forte. Anche quello fa parte del lavoro.

Ma molte di queste cose potrebbe notarle anche un’AI analizzando i dati, no?

Certamente. Sarebbe sbagliato negarlo. Se le fornisci i dati necessari e le chiedi esplicitamente di analizzarli, una buona AI può individuare molte anomalie e formulare domande interessanti.

La differenza è sintetizzabile così: l’AI tende a rispondere a ciò che le chiedi; l’allenatore tende a chiederti ciò che non hai detto.

E un allenatore lo fa con continuità, collegando quei numeri alla conoscenza che ha costruito dell’atleta e del suo percorso.

Quindi non è vero neppure che l’AI “dà sempre ragione” all’utente?

No. È una critica troppo semplicistica. Un’AI utilizzata bene può contraddirti, correggerti e prospettarti scenari diversi.

Il limite non è quello. Il limite è che può ragionare sui dati che possiede. Non può sapere spontaneamente che stamattina hai un dolore nuovo, che stanotte hai dormito quattro ore o che stai attraversando una settimana di lavoro particolarmente pesante, se tu non glielo dici.E c’è un'altra differenza: un coach può contraddirti anche quando non gli hai chiesto di farlo.

C’è poi il tema della responsabilità. Quanto conta?

Molto. L’allenatore non genera semplicemente una tabella. Decide, modifica, adatta e, quando ritiene necessario, ferma l’atleta.

C'è quindi anche una responsabilità relazionale. Se penso che oggi tu non debba fare quell'allenamento, il mio compito non è assecondarti perché hai voglia di farlo. È dirti di non farlo e spiegarti perché.

Quindi quali sono, secondo lei, le tre cose che un allenatore umano aggiunge rispetto all’AI?

Interpretazione esperta, adattamento continuo e responsabilità relazionale.

Sono tre aspetti diversi ma strettamente collegati. L’allenamento non consiste soltanto nello stabilire quanti chilometri correre martedì e a quale ritmo.

E chi corre semplicemente per salute o per divertimento? Ha davvero bisogno di un allenatore?

Non necessariamente. Serve soprattutto buon senso, gradualità e capacità di ascoltare i segnali del proprio corpo.

Un coach può essere utile, naturalmente, soprattutto quando compaiono dubbi, problemi o quando gli obiettivi diventano più ambiziosi. Ma sarebbe scorretto sostenere che chiunque corra abbia necessariamente bisogno di un allenatore.

Dunque lei non vede l’intelligenza artificiale come una concorrente dell’allenatore?

No. La vedo come uno strumento, e anche molto potente.

Può essere ottima per analizzare dati, creare bozze di programmazione, monitorare carichi e confrontare scenari. Un runner esperto, autonomo, disciplinato e capace di fornire informazioni precise può utilizzarla molto bene.

Ma c'è anche un piccolo paradosso: se sei già così consapevole da sapere quali dati fornire, quali segnali considerare importanti e quali domande fare, stai già svolgendo una parte del lavoro che normalmente fa un allenatore.

Il problema è che molti runner sopravvalutano questa capacità.

Allora la domanda “coach o AI?” è sbagliata?

Secondo me sì. Le domande più utili sono altre: quanto conosco realmente il mio corpo? Quanto contesto sono capace di fornire? Quanto sono disposto a farmi contraddire? E, soprattutto, qual è il costo di un mio errore?

Se l’obiettivo è migliorare i tempi, ridurre gli errori e riuscire a correre bene nel tempo, un allenatore umano rimane spesso l’investimento più solido.

Se invece sei un runner esperto, autonomo e molto disciplinato, l’AI può essere un ottimo alleato.

E naturalmente le due cose possono convivere.

Quindi, coach Paci, qual è la conclusione?

Che non è una questione di scegliere ideologicamente tra uomo e intelligenza artificiale. È una questione di contesto, responsabilità e consapevolezza.

L’AI è uno strumento. Un allenatore è una persona che osserva, interpreta, decide e si assume la responsabilità di quelle decisioni. La differenza, almeno oggi, è soprattutto questa.

Se volete approfondire leggete il mio ultimo libro sulla corsa: Gli 8 gradini.

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