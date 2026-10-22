Pancia sporgente, non è sempre grasso: cosa c’è davvero dietro

Una pancia sporgente viene spesso attribuita al grasso, all’alimentazione o alla cosiddetta “pancia da cortisolo ”. Ma non sempre è così. Anche la postura, il modo di respirare e il funzionamento della muscolatura profonda possono influenzare la forma dell’addome.

Un elemento importante da osservare è il bacino. Nell’antiversione il bacino tende a inclinarsi in avanti e può aumentare la lordosi lombare. Questa configurazione può far apparire l’addome più proiettato in avanti e, in alcune persone, favorire tensioni e dolore nella zona lombare. Un esempio naturale è la gravidanza, quando l’aumento del volume addominale porta il corpo a modificare progressivamente i propri equilibri posturali.

In questo sistema interviene anche l’ileo-psoas, muscolo profondo collegato alla colonna lombare, al bacino e all’anca. Una sua eccessiva rigidità o tensione può influenzare la posizione e il movimento del bacino. Non è però corretto considerarlo l’unico responsabile dell’antiversione: la postura nasce dall’interazione di numerose strutture.

Un ruolo fondamentale appartiene anche al trasverso dell’addome, il più profondo dei muscoli addominali. Non serve soltanto ad avere una pancia piatta: contribuisce alla stabilizzazione della colonna lombare e alla gestione delle pressioni all’interno del tronco, insieme al diaframma e agli altri muscoli profondi.

Ed è proprio il diaframma che spesso viene trascurato. È il principale muscolo della respirazione e lavora in stretta relazione con addome, colonna e pavimento pelvico. Quando respirazione e postura non sono ben coordinate, il controllo delle pressioni del tronco può diventare meno efficace. Per questo una corretta rieducazione respiratoria può essere parte importante del trattamento.

Anche gonfiore e stitichezza possono accompagnare alcune situazioni di tensione addominale, ma non devono essere automaticamente attribuiti a un “diaframma bloccato”: i disturbi intestinali hanno molte possibili cause e, se persistenti, devono essere valutati dal medico.

Lo stesso vale per la “pancia da cortisolo”. Lo stress può influenzare il corpo, ma non tutte le pance prominenti dipendono dal cortisolo. Stress, tensione muscolare e respirazione alterata possono però alimentarsi reciprocamente, modificando il modo in cui utilizziamo il tronco e quantità di cibo che assumiamo.

Per questo non basta fare addominali, allungare lo psoas o cercare semplicemente di tirare dentro la pancia. È necessario capire perché l’addome appare protruso e valutare la postura: il rapporto tra bacino, colonna, e le anche, respirazione e muscolatura profonda.

Una valutazione fisioterapica posturale consente di individuare i principali fattori che influenzano l’aspetto e la funzionalità dell’addome. Attraverso un’analisi specifica e un percorso progressivo, è possibile intervenire sulle cause rilevanti, lavorando in modo mirato su postura, respirazione, controllo del tronco e funzionalità muscolare e dell’intestino, per favorire un miglioramento concreto e duraturo.

La pancia sporgente non è sempre soltanto un problema estetico. A volte è il modo in cui il corpo ci segnala che qualcosa nel suo equilibrio deve essere migliorato.

Dott.ssa Marta Maria Magda – FisioSportLife Milano - www.fisiosportlife.it

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