WONDERS E COMMUNITY DEL BENESSERE, DUE ANIME DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Autostrade per l'Italia sarà presente all’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon 2023 (“Palazzo dei Congressi”, Piazza John Kennedy 1, Roma), venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 20.00) con uno stand dedicato a “ Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie ” (visita il sito ufficiale ) il progetto di Autostrade per l’Italia che promuove il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese.

Inoltre, con il Team ASPI impegnato nelle 3 gare (maratona, staffetta, stracittadina) l’azienda prosegue il suo percorso come promotore del Wellbeing: Autostrade per l’Italia crede fortemente nel valore dello sport e nella necessità di diffondere la cultura del “vivere sano” dentro e fuori i luoghi di lavoro, per questo è nata la "Community del Benessere" che vede al centro le persone che lavorano in azienda come promotori di benessere nei territori in cui vivono, generando un ambiente sano che tira fuori il meglio di ognuno in modo costruttivo e co-creativo.