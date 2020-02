A Milano il 22 febbraio gli allenamenti Acea Run Rome The Marathon ‘Get Ready'

ROMA – Acea Run Rome The Marathon con i suoi allenamenti ‘Get Ready’ allarga gli orizzonti e dopo aver programmato un allenamento collettivo a Firenze il 9 febbraio (qui le info) raddoppia l’impegno e si spinge nella modaiola e sempre ‘di corsa’ Milano.

L’appuntamento è per domenica 22 Febbraio 2020 (Registrati qui) nello splendido parco di Monza per un allenamento specifico in preparazione della maratona di Roma che si svolgerà il 29 marzo 2020.

Le due città più importanti d’Italia si fondono per una giornata memorabile, la passione e la grinta non hanno confini, quando c’è da correre, divertirsi, stare insieme e fare chilometri i runner si dimostrano unici e speciali unendo forze ed energie. Milanesi ma non solo, attesi anche tutti i lombardi e perché no dal vicino Piemonte: tutti possono partecipare a questa mattinata di allegria e corsa, il parco è facilmente raggiungibile.

Acea Run Rome The Marathon Get Ready è il programma d’allenamento ideato dalla rinnovata maratona di Roma, da dicembre scorso con continuità ogni fine settimana sta aiutando tanti podisti, sia neofiti che esperti, a completare al meglio la preparazione sia per la maratona del 29 marzo ma anche per la novità Run4Rome, la staffetta a scopo benefico da correre con il proprio team di 4 persone. Conquistare Roma tagliando il traguardo ai Fori Imperiali dopo aver corso per 42,195km nella storia sarà più semplice.

Ritrovo ore 8.30 e partenza ore 9 presso lo storico negozio specializzato running Affari&Sport di Michele Cecotti posizionato in via Confalonieri 103 a Villasanta (MB), proprio davanti all’entrata del parco. Qui sarà gestito anche il deposito borse e il ‘terzo tempo’, ovvero il ristoro finale. Allenamento così detto ‘lungo’, previsti 30km (e anche 21km) con la supervisione di Rocco Cilla e diversi altri pacer ufficiali dell’Acea Run Rome The Marathon.

La partecipazione come sempre è gratuita, tutti sono i benvenuti, con qualsiasi ritmo e tipo di preparazione, Come sempre è necessario solo registrare la propria presenza (iscriviti qui), previsti gardget per tutti i partecipanti, la meraviglia del parco di Monza tra l’autodromo, le storiche cascine e ville faranno da contorno ad una giornata importante.

