Acea Run Rome The Marathon presenta i pacer, c'è chi ha corso 1000 maratone

ROMA – Il posto è di quelli ambiti tra i maratoneti, perché essere Pacer all’Acea Run Rome The Marathon di domenica 29 marzo 2020 è considerato un onore ed un punto di arrivo tra i maratoneti che svolgono con orgoglio e passione questo ruolo.

Un modo differente di vivere la maratona, il mettersi a disposizione degli altri, sacrificare la propria gara e le proprie ambizioni per scortare al traguardo quanti più maratoneti possibili con il tempo prefissato. Indossare i palloncini il 29 marzo sulle strade di Roma sarà regalare e ricevere emozioni, un flusso d’energia che mette brividi. Roma, l’Eterna, con la sua millenaria storia ed il suo fascino immutabile farà il resto.



Completata la lista e svelati i nomi ufficiali dei 144 pacer che saranno a disposizione delle migliaia di maratoneti provenienti da tutto il mondo. Coordinati in questi mesi di preaparazione e fino al giorno gara dalla runner Federica Romano, avranno il compito di dettare il ritmo corretto di gara in base al tempo cronometrico finale prefissato, ma anche dispensare consigli ‘on the road’, supportare ed incitare il gruppo che sarà al loro seguito. Chilometro dopo chilometro, monumento dopo monumento, grazie ai Pacer il viaggio verso il traguardo sui Fori Imperiali in fronte al Colosseo sarà oltre che fantastico anche molto più semplice.



REAL TIME - Suddivisi sulle 3 onde di partenza, con start ufficiale della maratona fissato alle 8.40, questi i tempi di arrivo previsti: si parte dalle 2h50’ fino alle 4h30’ con intervalli di 10’ e poi dalle 4h30’ alle 6h30’ con scaglioni di 15’ minuti. Si potrà conoscerli in Expo il venerdì e sabato nello stand ufficiale dei Pacer, riconoscerli nella folla in partenza sarà facile, muniti di palloncino colorato non ci si può sbagliare. Attenzione, fondamentale sapere che a Roma i Pacer seguiranno il REAL TIME (= CHIP TIME) e non il tempo dallo sparo!



1000 MARATONE - Dell’internazionalità così come della tanta esperienza di questi 144 formidabili maratoneti si è già parlato, ma c’è da segnalare l’ingresso in lista di Angela Gargano e Michele Rizzitelli, moglie e marito che vantano numeri da record, la passione non ha davvero limiti.

Angela sarà pacer delle 5h45, è di Barletta e ha all’attivo ben 911 maratone e ultramaratone per un totale di 53000 km corsi in gara, la numero 1000 è prevista per maggio alla Maratona delle Cattedrali e sarà la prima donna a tagliare questo speciale traguardo numerico. Nel suo palmares ultramaratone nel deserto in Libia, poi la 250km non stop Marathon Des Sables, nel 2002 segna il record di ben 100 maratone corse nell’anno solare, e il suo nome viene inserito nel Guinness World Records. Nello stesso anno in Olanda corre 10 maratone in 10 giorni consecutivi, vincendone 9 su 10 e, ovviamente piazzandosi al primo posto nella classifica finale femminile. Nel 2004 conclude al mattino la Maratona di Pisa e nel tardo pomeriggio quella di Rimini, nel 2009 vince le Maratone di Massignano (AP), di Scandiano (RE), la Prato-Bocca di Rio e la 100 km di Sicilia. Porta quindi a termine la “Baltic Run” di 335 km da Berlino all’isola di Usedom, nel 2011 vince la 12 Ore di Belgrado e poi corre quindi la 10 Giorni di Atene, percorrendo 826 km, maggiore distanza fatta registrare da una donna italiana.



Lei è la donna dei record, ma il marito Michele pacer delle 5h15' non è da meno. Anche lui è di Barletta, classe 1946, ha partecipato a tutte le maratone di Roma, ad eccezione del 2012. Ad oggi ha all'attivo 977 tra maratone e ultra per un totale di 52.000 km. Anche per lui a maggio ci sarà il festeggiamento delle 1000 maratone corse, negli ultimi vent’anni tante le sue imprese compiute con l’amata Angela, come la Marathon Des Sables o la 100 Miglia dell’Himalaya, Le tre cime di Lavaredo, porta a termine la “Baltic Run” di 335 km da Berlino all’isola di Usedom, nel 2016 dal 5 all’11 giugno, durante l’Italian Ultramarathon Festival di Policoro (MT), porta a termine 12 maratone in 6 giorni, correndo il mattino e il pomeriggio. Non è finita, nel 2018: corre 124 fra maratone e ultra, mentre nel 2019 chiude 73 gare, tra cui Melbourne e Tokyo e si mette al collo la gigantesca medaglia dell’Abbott World Marathon Majors per aver completato le 6 più grandi maratone del mondo: Boston, New York, Berlino, Tokyo, Chicago e Londra. Due persone straordinarie, Acea Run Rome The Marathon anche grazie a loro sarà straordinaria.



I NOSTRI PACER

2h 50'

Prima onda

Daniele Caimmi

Giuseppe Minici

Cristian Carboni



3h 00'

Prima onda

Nicola Zuccarello

Lorenzo Taldone

Jaime Gutiérrez Vicente

Robin Trapletti

Giorgio Carnevali

Franzi Roselli



3h 10'

Prima onda

Maurizio Vacca

Thomas Del Duca

Daniele Cavazza

Matteo Gallini

Matteo Ceroni



Seconda onda

Pietro Laurenti

Fabrizio Stoppoloni

Jason Rippingale

Iacopo Pretolani

Leone Martino



3h 20'

Prima onda

Michele Scoglio

Alex Ferrario

Aldo Manzi

Luigi Alessandro Vivace

Claudio Leoncini



Seconda onda

Stefano Pretto

Alessandro Gattamorta

Claudio Migliorati

Giacomo Cecchini

Alessandro Coianiz



3h 30'

Prima onda

Roberto Rubino

Angelo Diario

Massimo Preziosa

Lucio Dechigi

Sara Black

Stefano Sestaioni



Seconda onda

Vasiliy Neumerzhitskiy

Alessandro Giordani

Marco Francone

Mauro Martinelli

Giuseppe Tirelli

Christian Balzaretti



3h 40'

Seconda onda

Dennis Benzi

Nicola Paladini

Pasquale De Pascale

Timothy Chaplin

Arrigo Galdiolo

Nicoleta Badica



Terza onda

Giusy Piccaluga

Riccardo Ruffinengo

Stefano Zanesi

Giuseppe Tripari

Oronzo Marcosano

Raffaele Stumpo



3h 50'

Seconda onda

Cristiano Pettinelli

Felice Cirelli

Rocco Cilla

Pierluigi Lops

Gianluca Casati

Gianluca Adornetto



Terza onda

Lucio Danza

Massimiliano Arcieri

Natalino Capristo

Eleonora Rachele Corradini

Michele Raimondi

Luca Vecchia



4h 00'

Seconda onda

Lisa Magnago

Germana Bartolucci

Maruska Alessandrelli

Claudia Mattiuzzi

Ida Antonacci

Dani Jimenez Branera



Terza onda

Simone Fantechi

Paul Nigel Addicott

Marco Mannucci

Marco Bonamigo

Giancarlo Ferrante

Ferdinando Cesana



4h 10'

Seconda onda

Bruno Bonicalzi

Fabio Corradini

Alessandro Longo

Gaetano Covizzi

Barbara Bertarelli

Franco Piccioni



Terza onda

Domenico Cozzi

Marco Cinquantini

Giancarlo Filonzi

Ernesto Gaudioso

Carlo Casali

Andrea Pellegrino



4h 20'

Seconda onda

Paulo Felix Cossio La Rosa

Umberto Tramonte

Paolo Scalella

Daniela Schiavon

Alessandro Amici

Angelo Coturri



Terza onda

Francesco Spaccarotella

Francesco Pietrella

Michele Scarlato

Anna Maria Rizzi

Daniel Huijser

Gerry Visser



4h 30'

Seconda onda

Marco Giannelli Savastano

Fabio Cosimo Dipace

Silvia Velletrani

Armando Quadrani

Cris Simons

Enrico Togni



Terza onda

Luca Casadei

Luca Aiudi

Laura Marchetti

Santina Gallorini

Marco Lunedei

Jürgen Reuter



4h 45'

Terza onda

Antonangelo Bragalini

Liliana Farronato

Delroy Taylor

Raquel Galetto-Plascencia

Tommaso Regina

Amedeo Sargolini



5h 00'

Terza onda

Gaetano Carofiglio

Gary Dixon

Laura Toniarini Dorazi

Roberto Corini

Marco Boschi



5h 15'

Terza onda

Silvia Querzè

Ismaele Morabito

Maria Assunta Paolillo

Michele Rizzitelli



5h 30'

Terza onda

Mariella Di Leo

Marika Gavarini

Sabrina Tricarico

Mandlenkosi Mdhuli



5h 45'

Terza onda

Lorenzo Gemma

Teresa Sammarone

Angela Gargano



6h 00'

Terza onda

Carolina Agabiti

Giuliano Gennari

Marcello Arena



6h 15'

Terza onda

Romolo Morico

Petti Arianna

Ferdinando Gambelli



6h 30'

Terza onda

Giuseppe Pampanini

Veronica Restuccia

Eleonora Palma



