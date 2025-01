Beatrice è la protagnista di Rome is Woman. La corsa è libertà, amore e amicizia

Per Beatrice da sempre la corsa è un momento di sfogo e di libertà. La corsa per lei è un gesto naturale dove poi ha creato ‘connessioni’ cioè i legami più importanti della sua vita: dal fidanzato agli amici più importanti.

E’ la capitana dei Runners of Rome, una crew, un gruppo di allenamento che si ritrova tutti i martedì sera a Roma e con loro, dopo aver già corso tre maratone in giro per il mondo, sta cullando il sogno e si sta allenando per la maratona di Roma del 16 marzo 2025.

Con Beatrice scopriamo la forza del gruppo e la motivazione che deriva dal correre insieme a qualcuno.

Perché la corsa non ti lascia mai sola e ti insegna la forza, la pazienza e la perseveranza…

Rome is Woman è il nuovo progetto di Run Rome The Marathon dedicato a tutte le donne condotto dalla ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci.

Il grande obiettivo è accompagnare tutte le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando a prendersi cura di sé stesse attraverso l’attività fisica, in particolare la corsa o il cammino.