Tecnica e da collezione la t-shirt FINISHER di Run Rome The Marathon

ROMA - Sarà un evento memorabile Run Rome The Marathon del 16 marzo 2025. Cinquanta giorni al via ad una trentesima edizione che rimarrà nella storia, con le iscrizioni che viaggiano veloci verso l'obiettivo dei 30mila iscritti.

Un'edizione da non mancare e da ricordare per sempre, per questo gli organizzatori oltre alla t-shirt ufficiale presente in omaggio nel pacco gara di ogni partecipante (insieme anche allo zaino) hanno previsto una t-shirt aggiuntiva denominata FINISHER.

Una speciale t-shirt celebrativa da parte di Joma, sponsor tecnico dell'evento, prodotta in un numero limitato, con un claim dichiarato anche sulla pagina social ufficiale di Run Rome The Marathon: "Tutti possono indossare una maglia, è vero… NON tutti possono indossare FIERI la maglia finisher. La splendida special edition della black t-shirt aspetta solo gladiatori veri. E tu, sei pronto?"

E' possibile acquistare la t-shirt sulla piattaforma d'iscrizione alla competizione, link iscrizione sul sito ufficiale www.runromethemarathon.com