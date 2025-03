Onorato: "Roma-Cagliari insieme alla Maratona? Siamo una grande città internazionale"

Nel weekend tra 15 e 16 marzo a Roma sono attese circa 50 mila persone per vivere quattro eventi di sport in città : Acea Water Fun Ru n e 6 Nazioni di rugby i l sabato, mentre la domenica Acea Run Rome The Marathon e Roma-Cagliari ( QUI TUTTI I DETTAGLI ). Questi ultimi due apputamenti si svolgeranno senza alcun problema: la Acea Run Rome The Marathon anticipata di mezz’ora (ore 8.00) che la partita tra Roma e Cagliari, posticipata alle ore 16.

Onorato: "Eventi sportivi ricetta vincente per Roma"

A commentare questo successo è stato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale in occasione della conferenza di presentazione della Acea Run Rome The Marathon 2025: "Per Roma è una grande indotto economico, lo diciamo dal primo giorno in cui abbiamo messo piede nel Campidoglio. I grandi eventi sportivi, ma anche quelli culturali sono una ricetta vincente per la promozione di Roma per creare posti di lavoro, il turismo segna nuovi record anche grazie a questi appuntamenti".

"Roma grande città internazionale"

In conclusione: "Ringrazio il Prefetto, il Questore e chi lavora per permettere tutto questo. È la dimostrazione che è una grande città internazionale che riesce a fare più cose nella stessa giornata con un spirito bellissimo. C'è stato un piccolo accorgimento di orario, però è bello vedere che Roma è una delle poche città al pari di Londra che riesce a fare grandi appuntamenti in totale sicurezza. Facciamo gli scongiuri del caso, ma sono anni che non ci sono mai problemi. I problemi vengono autoraccontati dai signori del nord che però mi sembra in via d'estinzione per fortuna".