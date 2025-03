Run Rome The Marathon, la maratona dei record: tutte le novità

L'Acea Run Rome The Marathon festeggia domenica l’edizione numero 30 con numeri e avvenimenti da record, confermandosi con i suoi oltre 50.000 runner impegnati nelle tre distanze (Acea Water Fun di 5 km in programma sabato mattina, maratona classica di 42,195 km e staffetta solidale Run4Rome il giorno seguente), l’avvenimento sportivo italiano più partecipato della storia da professionisti ed amatori . «Sarà un trentennale davvero speciale nell’anno del Giubileo con tante novità, tra cui l’arrivo per la prima volta nel suggestivo scenario del Circo Massimo», la sintesi entusiasta del sindaco Roberto Gualtieri.

Per la quinta volta la kermesse podistica della Capitale è organizzata da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle. È la prima volta, dopo le flessioni dovute dalla pandemia, che la maratona ritorna e supera di gran lunga il numero dei partecipanti arrivando a sfiorare il record assoluto di 30.000 partenti solo per la distanza individuale dei 42,195 km. Fino a ieri gli iscritti erano a quota 27.354, il 60 % dei quali stranieri: un record nei record per la classica romana che con i suoi 18.000 runner provenienti dall’estero è la maratona più internazionale, anche della stessa blasonata New York (la scorsa domenica dei 37.000 atleti impegnati nella prestigiosa maratona di Tokyo, solo il 5% erano stranieri). Tanto da far dire al “maratoneta” e direttore marketing del Corriere dello Sport-Stadio, Daniele Quinzi, che Roma si appresta a scalare concretamente l’ingresso nel prestigioso ed esclusivo circuito delle Major mondiali, in cui sono appena state promosse le maratone di Sydney e Città del Capo.

Occorre risalire alla famosa Romaratona del 14 marzo 1982 per ritrovare una partecipazione globale vicina a questo livello, almeno per quanto riguarda i “fun runners” della domenica, in quella che una volta si chia mava Stracittadina. Il fatto che anche Roma sia arrivata a cifre prossime alle classiche più blasonate (New York, Boston, Chicago, Londra, Berlino, Parigi, Tokyo....), rappresenta un’evoluzione clamorosa del fenomeno running a Roma, il cui flirt con la maratona risale al lontano 1906 quando il leggendario Dorando Pietri vinceva sul traguardo di Piazza di Siena, due anni prima della storica maratona olimpica a Londra 1908. Un successo crescente favorito anche dal consolidato connubio tra una organizzazione sempre più accurata e un percorso non a caso definito dalle riviste specializzate come il più affascinante al mondo. Tutto ciò pur tenendo conto del fatto che, rispetto all’estero, l’iscrizione in una maratona italiana richiede una documentazione sanitaria più complessa non essendo sufficiente una semplice autocertificazione così come avviene in altre classiche internazionali (sono anni che si attende la definizione dell’iter legislativo della famosa “Mozione Lupi” che eviterebbe di penalizzare le maratone italiani in fatto di partecipazione).

La Acea Run Rome The Marathon è cresciuta in questi anni anche sul fronte delle organizzazioni No Profit coinvolte nel Charity Program: sono 37 quelle che hanno legato i propri progetti solidali ai 4.000 runner delle mille squadre impegnate nell’Acea Run4Rome a staffetta.

Lo scorso anno su Via dei Fori Imperiali furono in 15.175 (4.000 più dell’edizione 2023) a portare a termine la maratona con ben 11 kenioti tra i primi 12. Su tutti Asbel Rutto, re di Roma a suon di record del percorso (2h06:48). Quello femminile è ancora nelle mani dell'etiope Magertu Alemu che lo fissò nel 2019 correndo in 2h22:52. È su questo fronte che l’organizzazione sarà chiamata a ulteriori progressi per arrivare ad essere competitiva anche a livello di prestazioni cronometriche che sempre più spesso contraddistinguono (non sempre a ragione) la bontà di una maratona. Su questo fronte Roma risulta penalizzata da un tracciato, pur affascinante e unico, contraddistinto da lunghi tratti di sampietrini. Ma vuoi mettere attraversare il cuore storico di una città che richiama sempre più turisti con le scarpette da corsa nello zaino. A Roma si viene anche per correre tra le sue bellezze, questo il messaggio che passava pochi giorni fa anche tra i maratoneti di Tokyo. Alla faccia dell’anonimo “over tourism” che affligge ormai molte città d’arte.