Run Rome The Marathon, uno spettacolare weekend di sport

Sabato 15 e domenica 16 marzo: un fine settimana in cui la Run Rome The Marathon e l’Acea Water Fun Run, che le farà da apripista, saranno sia la ciliegina che la torta. Giovedì pomeriggio, dalle 15, aprirà intanto i battenti il Villaggio, l’Expo Food Village come oramai da tradizione al Palazzo dei Congressi all'Eur. La “piazza virtuale” dei 50.000 partecipanti si sposterà poi al Circo Massimo per accogliere i runner all'arrivo.

Sabato, alle 10, la partenza della stracittadina da cinque chilometri della Water Fun Run. Parallelamente, all’Olimpico, arriveranno i tifosi del rugby per Italia-Irlanda, nel “super-saturday” conclusivo del Sei Nazioni 2025. Massiccia sarà la presenza irish per via delle celebrazioni per il Giubileo e un Saint Patrick Day da vivere nella Capitale italiana. Domenica, infine, la maratona e la partita di calcio Roma-Cagliari, ancora all’Olimpico; la prima anticipata alle 8 del mattino, l’altra posticipata alle 16, per evitare complicate sovrapposizioni.