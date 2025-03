Acea Run Rome The Marathon, un appuntamento mondiale

ROMA - La maratona di Roma , oggi sotto l’insegna Acea Run Rome The Marathon , soffia su trenta candeline, ma il progetto da cui nasce è multiforme e aperto a idee sempre nuove. È il senso dei tanti interventi che arrivano nel corso della presentazione in Campidoglio , la rampa di lancio della manifestazione che domenica coinvolgerà più di 28.000 partecipanti e che sin dalla Acea Water Fun Run, la stracittadina da 5 km di sabato, promette festa.

Acea Run Rome the Marathon, un evento in crescita

«Il trentennale - spiega il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri - sarà speciale per tante ragioni. A cominciare dalla prima volta dell’arrivo al Circo Massimo, passando per i numeri impressionanti degli eventi collaterali. Parliamo di 50.000 persone e del pienone previsto anche all’Expo Village».

«C’è un approccio diverso - aggiunge l’assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato - E le cifre su cui ragioniamo oggi sono il frutto del lavoro degli organizzatori di concerto con la città. Con Infront, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle ci siamo sin da subito intesi. Aumentare di 20.000 unità gli iscritti alla competitiva è possibile solo grazie a una manifestazione importante».

Nel frattempo, il direttore degli uffici di presidenza della Regione Lazio per turismo e sport, Paolo Giuntarelli, informa che «i dati di cui disponiamo sin d’ora confermano che anche il resto del Lazio, dal punto di vista turistico, godrà degli effetti della maratona».

La maratona della sostenibilità

«Le immagini della Run Rome saranno distribuite in 60 Paesi nel mondo», ricorda il direttore marketing di Infront Italy Stefano Deantoni, parlando di un appuntamento che «cresce di anno in anno anche sul fronte sponsorizzazioni. Tutto questo senza perdere il punto di riferimento della sostenibilità».

Sostenibilità ambientale e un occhio di riguardo a un bene primario come l’acqua. «Maratona dell’acqua» la definisce infatti il direttore della comunicazione di Acea, Virman Cusenza. «Esiste un legame speciale tra sport, acqua e salute - dice - e vogliamo accendere i riflettori sul tema della tutela della risorsa idrica. Non c’è migliore strumento dello sport per rendere più consapevoli i cittadini sul tema. L’acqua è sempre più una risorsa strategica, soprattutto alla luce del cambiamento climatico, e Acea, come primo operatore idrico in Italia, è impegnato nella sua salvaguardia».

Acea Run Rome The Marathon, oltre 28 mila al via

Dai 7.501 iscritti dell’edizione post-pandemia ai 28.000 sin qui registrati. «La crescita di Run Rome The Marathon è parallela alla nostra - spiega il responsabile commerciale di Joma Italia, Alessandro Annibale - e anche noi siamo sommersi dalle richieste di partecipazione dall'estero».

Lorenzo Benfenati, project manager dell’evento, ringrazia le «circa 40 realtà inserite nel Charity Program» e ora, dice, «siamo emozionati, perché giunti agli ultimi... 195 metri, che saranno poi quelli della pedana in gomma riciclata su cui correranno gli atleti all’arrivo al Circo Massimo».

«Per arrivare fin qui - dice orgoglioso il responsabile marketing del gruppo Corriere dello Sport, Daniele Quinzi - serviva un’organizzazione come questa che per 365 giorni all’anno pensa alla maratona». Senza dimenticare il “road tour” internazionale che ha promosso la Run Rome in 11 città del mondo. «Ragioniamo con la testa dei runner, e per loro abbiamo organizzato i 75 “get ready” (allenamenti) grazie ai 240 pacer coordinati da Federica Romano. In più siamo riusciti ad abbassare l’età media fino alla fascia 28/32 anni. La medaglia che abbiamo realizzato richiama il gladiatore e speriamo che tutti, domenica, si sentano così».