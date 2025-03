Giulio Cesare - o meglio: il suo facsimile - su via dei Fori Imperiali parte alla chetichella per passare davanti ai fotografi. Poco dopo partono gladiatori e centurioni in scarpe da corsa. C’è persino un “provocatore”: “Se la marcia fosse facile si chiamerebbe corsa”, porta scritto in inglese sulla maglietta . C’è una signora che saluta il pubblico con gli occhi lucidi . E vogliamo parlare degli arrivi? Solo con quelli puoi scrivere un libro. In 42 chilometri e 195 metri vivi una vita intera, scacci fantasmi e vinci battaglie senza pensare al cronometro. La maratona che arriva magari dopo ben altre “gare” della vita. Chi ha vinto quelle gare lo riconosci subito: la medaglia al collo la stringe con affetto.

La Maratona di Roma un evento totale: che numeri

Significa anche questo offrire l’evento sportivo più ricco di sempre, in Italia, in termini di partecipanti attivi. Attori e spettatori. Più di 50.000 persone per un solo fine settimana. Tutta italiana l’organizzazione, da poco più di un lustro curata da Corriere dello Sport, Infront, Italia Marathon Club e Atielle. «Riuscire a richiamare così tanta gente proveniente da 127 Paesi è qualcosa che ci inorgoglisce e ci fa venire voglia di superare noi stessi nonché un nuovo record il prossimo anno - dice il direttore Marketing del gruppo Corriere dello Sport, Daniele Quinzi - perché Roma e l’Italia hanno capito che non hanno nulla da invidiare a nessun organizzatore nel mondo».

La città di Roma invasa da atleti

Pare essere d’accordo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che difatti rivolge i complimenti «agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno lavorato senza risparmiarsi. Roma ha dimostrato una volta di più di essere una capitale all’altezza dei grandi eventi, trasformando il tradizionale appuntamento sportivo della maratona in un evento con numeri da record, in un bellissimo momento collettivo che ha abbracciato tutta la città».



Cita infine numeri importanti l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, parlando di «100.000 persone, tra iscritti e accompagnatori, che nel weekend hanno corso per le strade della città e vissuto i due villaggi gratuiti all’Eur e al Circo Massimo. La proiezione delle ricadute economiche per il territorio è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 del 2024. Sosterremo sempre di più la Run Rome The Marathon».