Non solo la più bella, Run Rome The Marathon è la più veloce del 2025 in Italia

Che fosse la più bella del mondo certo è soggettivo ma è anche un dato di fatto, quale città al mondo può competere con il suo percorso che attraversa millenni di storia e si ispira alla leggendaria forza e caparbietà dei Gladiatori? La partenza al Colosseo, l’arrivo al Circo Massimo, il passaggio in piazza San Pietro al Vaticano, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico con la magia dello Stadio dei Marmi, piazza del Popolo, piazza di Spagna, via del Corso, piazza Navona, l’Altare della Patria e tanto, tanto altro non hanno termini di paragone.

La maratona 2025 più veloce in Italia

Run Rome The Marathon 2025, organizzata sempre da Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, si conferma ad oggi ancora una volta la maratona più veloce sul suolo italiano di questo 2025.

Il crono di 2h07’35” firmato dal keniano Robert Ngeno lo scorso 16 marzo risulta ancora oggi il miglior crono in Italia sui 42,195km. Ma non è tutto, nella speciale classifica delle maratone più veloci in Italia in questo 2025 non solo il primo, ma tutto il podio è ancora occupato dai maratoneti di Roma. Infatti il secondo posto del keniano Brian Kipsang, di 2h07:58 e il terzo del connazionale Joshua Kogo di 2h08:01 sono idealmente il podio completo della maratona italiana più veloce.

Maratona di Roma che ha festeggiato il 30° anno con il nuovo arrivo al Circo Massimo è diventata per il secondo anno consecutivo dunque la maratona più veloce. Un bis del 2024 quando addirittura il vincitore keniano Asbel Rutto tagliò il traguardo, ancora sui Fori Imperiali, in 2h06’24”, record del percorso di Roma, e uno dei tempi più veloci di sempre in una maratona italiana.

Nel 2024 Run Rome The Marathon è risultata anche al femminile la maratona più veloce del Bel Paese, quando Ivyne Lagat, sempre keniana, vinse in 2h24’36”.

Bella, epica, storica e veloce, anzi velocissima. Run Rome The Marathon che ha già lanciato la sfida per tutti i maratoneti del mondo, da diverse settimane sono già aperte le iscrizioni per domenica 22 marzo 2026, già diverse migliaia gli iscritti, e senz’altro, là davanti, un grande campione a firmare tempi da record così come possono altresì fare il personal best i 30mila partecipanti previsti.