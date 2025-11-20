L'ex azzurra Franca Fiacconi e Lorenzo Lotti sabato al Get Ready della maratona di Roma

Roma e la sua maratona, l’Acea Run Rome The Marathon, sono in splendida forma, insieme grandi e belle come non mai.

Una maratona che ha festeggiato i trent’anni a marzo scorso e che si prepara a vivere una memorabile giornata il 22 marzo 2026 quando, a quanto pare dall’andamento delle iscrizioni, si correrà ancora una volta una gara da record partecipativi.

Sono già decine di migliaia gli iscritti alla maratona e molto a breve con ogni probabilità si arriverà al sold out, alla capienza massima obiettivo degli organizzatori. Questione di settimane, forse di giorni.

Come tutti gli anni però arrivano anche gli ormai mitici ‘Get Ready’, gli allenamenti di gruppo che ormai sono veri propri eventi running, con oltre 500 persone per ogni data.

Come sempre i Get Ready, giusto sottolinearlo, sono gratuiti e aperti a tutti i runner e i camminatori, con ogni tipo di esperienza o ritmo che possono sostenere correndo.

Allenamenti perfetti anche per i neofiti, la giusta occasione per iniziare a muoversi, per far scattare quella scintilla d’amore verso il sano gesto della corsa che ti rapisce e non ti lascia più, un hobby che diventa in breve uno splendido e salutare stile di vita che porta in dote un grande sogno: tagliare il traguardo al Circo Massimo della Acea Run Rome The Marathon e mettersi al collo una meravigliosa medaglia.

Questo sabato 22 novembre il primo dei cinque Get Ready per l’Acea Run Rome The Marathon 2026. Registrazioni, gratuite, ancora aperte e obbligatorie per poter presenziare.

Sabato 22 al Foro Italico

Appuntamento al Foro Italico alle 9.15 e partenza allenamento alle 9.45, la forza della community capitolina si sentirà in quel momento forte e chiara.

Si correranno o cammineranno circa 14.5km alla portata di tutti: 6 giri da 2,4 km, dai ritmi più veloci fino al fitwalking, guidati — come sempre — dai pacer ufficiali di Acea Run Rome The Marathon, allenamento gestito dal coach ufficiale della maratona Marco Caponeri, con la gestione organizzativa di Federica Romano.

14,5 km circa (6 giri da 2,4 km) a tutti i ritmi: da 4’ a km a 8’ a km fino al fitwalking (3 velocità), condotti dai pacer gladiatori ufficiali di RRTM

I Campioni

Saranno presenti anche campioni e runner d’eccezione, in particolare l’ex azzurra Franca Fiacconi, vincitrice della maratona di Roma nel 1998 e nello stesso anno in autunno della maratona di New York, unica donna italiana a riuscirci e Lorenzo Lotti, amatissimo runner dalle eccellenti qualità atletiche.

Queste tutte le date Get Ready di Acea Run Rome The Marathon

22/11/2025 – Fino a 14,5km – Roma Foro Italico

20/12/2025 - Fino a 16,5 km - Roma

10/01/2026 - Fino a 21 km - Roma

07/02/2026 - Fino a 27,5 km - Roma

08/03/2026 - Fino a 33 km - Roma

Info: training@runromethemarathon.com e www.runromethemarathon.com