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martedì 17 marzo 2026
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Maratona di Roma, gli orari di apertura dell’Expo Village

Maratona di Roma, gli orari di apertura dell’Expo Village

Ecco dove e quando ritirare il pettorale della Acea Run Rome The Marathon 2026. Tutte le info
2 min

Acea Run Rome The Marathon ha scelto il Circo Massimo quale casa dell'evento, allestendo l'Expo Village nel cuore pulsante della storia della Città Eterna. Il più grande impianto sportivo dell'antica Roma torna a rivestire il ruolo di teatro di sport e si preapara ad accogliere oltre 100mila visitatori che potranno assistere ad eventi, convegni e talk sul palco principale, partecipare a giochi ed attività, condividere momenti di impegno sociale, ritirare il proprio pettorale e kit gara.

Oltre cento gli espositori previsti, tutti i visitatori potranno incontrare ospiti ed atleti di fama internazionale e informarsi su tutte le novità del mondo running. Ancora, saranno centinaia gli stand anche organizzati dai volontari di CSV-Lazio ETS coorganizzatori della Acea Water Fun Run – Saturday 5k con laboratori, visite gratuite per la prevenzione sanitaria, animazione per grandi e bambini. Il Circo Massimo sarà per tutti anche il traguardo di gara, gli atleti potranno visitare l'expo village anche domenica 22 marzo al termine della propria corsa. 

Expo Village Circo Massimo

- Giovedì 19 marzo | 9:00 – 20:00
- Venerdì 20 marzo | 9:00 – 20:00
- Sabato 21 marzo | 9:00 – 18:00
- Domenica 22 marzo | 9:00 – 18:00 (eccezionalmente aperto anche il giorno della maratona per i visitatori)
- Domenica 22 marzo non sarà possibile ritirare il pettorale

Come raggiungere l'Expo Village

L’Expo Village si trova a soli 50 metri dalla fermata Metro B – Circo Massimo. Ingresso libero per tutti.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Run Rome The Marathon

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