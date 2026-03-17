Maratona di Roma, gli orari di apertura dell’Expo Village

Acea Run Rome The Marathon ha scelto il Circo Massimo quale casa dell'evento, allestendo l'Expo Village nel cuore pulsante della storia della Città Eterna. Il più grande impianto sportivo dell'antica Roma torna a rivestire il ruolo di teatro di sport e si preapara ad accogliere oltre 100mila visitatori che potranno assistere ad eventi, convegni e talk sul palco principale, partecipare a giochi ed attività, condividere momenti di impegno sociale, ritirare il proprio pettorale e kit gara.