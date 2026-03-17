La tartaruga Vittoria al Bambino Gesù: la mascotte della maratona di Roma incontra i piccoli eroi

Una sorpresa per i bambini presenti nella Ludoteca della sede del Gianicolo che si sono intrattenuti a lungo con la grande tartaruga che “va piano ma vince sempre”. La mascotte ha ricevuto in dono “cibo”, allegria, curiosità e un disegno che ricorda a tutti che per vincere bisogna essere insieme, uniti. Poi i discorsi sul futuro: la piccola Agnese ha confidato a Vittoria che da grande farà la “dottoressa dei piccoli e sarà la più brava di tutti”; Samir, invece, diventerà un poliziotto e anche un artista. Gioia, con orgoglio, ha voluto presentare alla mascotte il suo papà maratoneta.

Dopo l’appuntamento in ludoteca, via “di corsa” per gli spazi esterni dell’Ospedale a incontrare altri bambini e famiglie, portando un momento di grande leggerezza. Prima di lasciare l’Ospedale per i suoi allenamenti, la mascotte ha lasciato un dono a tutti i bambini presenti: una tenera Vittoria in miniatura.

Uno degli appuntamenti della Rome Running Week, la visita della mascotte di Acea Run Rome The Marathon precede di qualche giorno il grande evento sportivo di domenica 22 marzo che vedrà impegnata la “Carica dei 101” del Bambino Gesù: 101 squadre da 4 persone, tra dipendenti e sostenitori dell’Ospedale Pediatrico romano, correranno per la Staffetta Acea Run4Rome il Charity Program dell’Acea Run Rome The Marathon.

