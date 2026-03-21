Dove vedere la maratona di Roma in TV
Diretta TV della Acea Run Rome The Marathon
Sky Sport Arena e in streaming su NOW - dalle 9.00
Il commento sarà di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera
Sky Sport Arena e in streaming su NOW - dalle 9.00
Il commento sarà di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera
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