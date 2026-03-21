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sabato 21 marzo 2026
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Dove vedere la maratona di Roma in TV

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Diretta TV della Acea Run Rome The Marathon

Sky Sport Arena e in streaming su NOW - dalle 9.00
Il commento sarà di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Run Rome The Marathon

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