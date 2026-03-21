Acea Water Fun Run e Stracanina, Roma in festa con 20mila partecipanti

ROMA – “Una mattinata bellissima con quasi 20mila persone che hanno animato la Acea Water Fun Run più popolosa di sempre, percorrendo le strade del centro di Roma correndo o camminando. Famiglie con i cani, bambini, turisti e maratoneti hanno colorato i Fori Imperiali per la corsa non competitiva, un’iniziativa davvero preziosa per promuovere lo sport, il corretto stile di vita e favorire l’aggregazione sociale”, così l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo e Moda Alessandro Onorato dopo aver dato il via alla manifestazione che apre il weekend della 31^ Acea Run Rome The Marathon.

Quasi 20mila i partecipanti ad Acea Water Fun Run e Stracanina che hanno calcato il primo via dai Fori Imperiali per raggiungere il Circo Massimo dove hanno poi avuto l’occasione di partecipare alle tante attività proposte da CSV Lazio e dagli oltre 100 stand che si sviluppano all’interno degli 8mila metri quadrati del Circo Massimo.

Un minuto di rumore per Giulia Cecchettin

Prima della partenza di Acea Water Fun Run toccante l'iniziativa «Un minuto di rumore», un momento simbolico voluto dalla Fondazione Giulia Cecchettin, in cui gli atleti sono stati invitati a fare rumore per richiamare l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e sull’importanza di non restare in silenzio. Testimonial di questa iniziativa è l’azzurro Davide Re, che correrà per la Fondazione e ha organizzato anche alcuni allenamenti dedicati alle squadre che la sostengono. «Un minuto di rumore» si svolgerà nuovamente domenica 22 marzo alla partenza della staffetta solidale Acea Run4Rome.

Palestina e Israele al Ponte della Pace

Acea RunRome The Marathon crede in un mondo migliore e ha creato il 'Ponte della pace' al Ponte Settimia Spizzichino, al km 6 della gara. L’iniziativa è collegata alla Barefoot Walk: Mothers’ Call for Peace di martedì 24 marzo, un appello che chiede la fine della violenza e la tutela dei bambini colpiti dal conflitto israelo-palestinese.

A guidare il cammino simbolico saranno Reem Al-Hajajreh e Yael Admi, candidate al Premio Nobel per la Pace, che attraverseranno la città a piedi nudi in un gesto potente e universale.

Oggi alle 12 Reem e Yael sono state ospiti sul palco dell’Expo Village di Acea Run Rome The Marathonper lanciare il loro messaggio di pace e domenica mattina dalle 8.30 in poi saranno al km 6 al Ponte della Pace a diffondere ancora il loro messaggio di pace.

Sabato pomeriggio

Quando ormai si inizia ad avvertire il rullo di tamburi e stanno per diffondersi le note dell’inno nazionale, a consacrare la partenza della maratona dei record, il Circo Massimo ha assistito ad una giornata ricchissima di eventi, personaggi ed attività.

Presentati sul palco dell’Expo Village i top runner che si daranno battaglia per aggiungere il proprio nome a quello di una storia millenaria. A seguire, presentato il World Pacer Team e i «Senatori», maratoneti che hanno corso tutte le edizioni.

Il Cardinale Jean Paul Vesco e la Messa del Maratoneta

Sabato pomeriggio, alle 18.00 la Messa del Maratoneta e dello Sportivo nella Basilica dell’Ara Coeli in Campidoglio officiata dal Cardinale Jean-Paul Vesco che in mattinata ha visitato l’Expo Village e che correrà domani la 31^ Acea Run Rome The Marathon.

Oltre al Cardinale Vesco, saranno al via quattro squadre di Athletica Vaticana che correranno la staffetta solidale Acea Run4Rome, tra queste, una è interamente costituita da Guardie Svizzere per un totale, tra staffetta solidale e maratona, di 37 atleti di Athletica Vaticana in gara.

Al termine della manifestazione, domenica 22 marzo Athletica Vaticana assegnerà la Coppa Degli Ultimi.

Il programma di sabato

9.00 - 11.30 Welcome & Live Music

9.00 - 10.00 Warm Up

9.00 - 11.30 Start Acea Water Fun Run Fori Imperiali

11.30 - 11.45 Charity Program Fondazione Telethon & Walk Of Life

11.45 - 12.00 Charity Program Vital Voice

12.00 - 12.30 Talk Rome Is Woman

12.30 - 13.00 Talk Una Corsa Verso La Sostenibilità

13.00 - 13.15 Charity Program Inix, Gli Spingitori

13.15 - 13.45 Talk “Sempre Di Corsa”

13.45 - 14.15 Live Music

14.15 - 14.45 Partners Joma Presenta Rs9000 “Acea RRTM Edition”

14.45 - 15.00 Acea Run Rome The Marathon 2026. Percorso & Info Utili

15.00 - 15.30 Atleti Élite E Sub-Élite

15.30 - 15.45 I Senatori della RRTM

15.45 - 16.15 I Pacers della RRTM

16.15 - 17.00 Talk Acea Run For Water

17.00 - 17.20 Charity Program Sport & Smile Aned Sport

17.20 - 17.40 Charity Program Fondazione Telethon & Walk Of Life

17.40 - 18.00 Run Rome The Marathon 2026. Percorso & Info Utili

18.00 Chiusura Expo

Orari partenze domenica 22 marzo

- ore 8:00: partenza wheelchair e spingitori

- ore 8:10: partenza 1^ onda griglie TOP + A

- ore 8:20: partenza 2^ onda griglie B

- ore 8:30: partenza 3^ onda griglie C

- ore 8:45: partenza 4^ onda griglia D

- ore 9:00 partenza 5^ onda griglia E

- 0re 9:15: partenza staffetta

Orari Expo Village Circo Massimo

- Giovedì 19 marzo | 9:00 – 20:00

- Venerdì 20 marzo | 9:00 – 20:00

- Sabato 21 marzo | 9:00 – 18:00

- Domenica 22 marzo | 9:00 – 18:00 (eccezionalmente aperto anche il giorno della maratona per i visitatori)

- Domenica 22 marzo non sarà possibile ritirare il pettorale



