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Il 93enne Antonio Rao al traguardo della 31^ Acea Run Rome The Marathon

Il 93enne Antonio Rao al traguardo della 31^ Acea Run Rome The Marathon

Il primatista mondiale M90 di maratona Antonio Rao conclude la 31^ Acea Run Rome The Marathon
2 min

ROMA – Si veste ancora di mito la 31^ Acea Run Rome The Marathon con un finisher di eccezione, il 93enne Antonio Rao, (Purosangue Ath. Club) classe 1933, che continua a sorprendere con la sua straordinaria resilienza e porta a termine un altro traguardo di maratona in 7h09:20.

 

 

Calabrese di nascita e romano di adozione, Antonio Rao ha raggiunto gli onori della cronaca nel 2023 quando ha tagliato il traguardo in 6h14’44” al contempo firmando uno straordinario primato di categoria M90. Nel 2024 Antonio aveva concluso la sua prova in 6h54'23 e nel 2025 in 6h44:16.

"E' stata dura ma sono di nuovo qui, al traguardo di questa straordinaria gara. Devo ringraziare il gruppo dei pacer che mi ha incitato e accompagnato passo dopo passo, sono felicissimo", ha dichiarato Antonio Rao. 

 

 

 

 

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