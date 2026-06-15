Run Rome The Marathon, tornano i Get Ready «Summer Edition» e «Rome is Woman»  

ROMA – Il sogno di conquistare Roma e correre la sempre più affascinante Run Rome The Marathon di domenica 14 marzo è già cominciato, è il momento di dare il via ai Get Ready , gli allenamenti di gruppo più cool del panorama italiano e non solo.

I Get Ready di Run Rome The Marathon tornano nella versione «Summer Edition» e dopo il successo delle ultime edizioni, riparte anche lo spazio di allenamento al femminile «Rome is Woman», con la collaborazione della romana ed ex azzurra di maratona Lucilla Andreucci.

I Get Ready Summer Edition

All’esordio lo scorso anno, i Get Ready Summer Edition hanno subito conquistato i runner per quella incredibile energia, quell’entusiasmo e la capacità di unire la community verso il grande obiettivo, diventare gladiatori per sempre correndo la Run Rome The Marathon.

Un format di successo che gli organizzatori della 32^ maratona di Roma ripropongono con l’inizio dell’estate, con il prezioso supporto dei pacer ufficiali dell’evento, una garanzia di alta qualità che, nel corso dell’ultima edizione, ha anche festeggiato il Guinness World Record per il maggior numero di pacemaker mai giunti al traguardo durante una maratona. Squadra che vince non si cambia, così la direzione dei lavori è affidata ancora alla responsabile pacer Federica Romano e al coach Marco Caponeri.

Gli appuntamenti Get Ready – Summer Edition

Primo appuntamento con ritrovo alle 18.30 di giovedì 18 giugno al Piazzale dell’Altare di Villa Glori, dove, alle 19.00, si correranno insieme poco più di 10 km. Si correranno otto giri da 1,3 km, con possibilità di correre anche solo una parte di essi e di scegliere il ritmo che sarà impostato a partire da 4’30/km fino a 8’/km. Ci sarà anche la possibilità di partecipare in modalità fitwalking (due ritmi).

Secondo appuntamento Venerdì 16 luglio e sarà Villa Ada a fare da teatro alla contagiosa allegria del gruppo che correrà poco più di 10 km, con partenza alle ore 19.00. Anche in questo caso, come sempre, l'allenamento sarà su più giri così da avere la possibilità di scelta di eventualmente fermarsi alla distanza desiderata.

Sarà una grande festa come sempre, il momento per ritrovarsi nelle lunghe serate estive, il momento per condividere insieme piacevoli momenti. La partecipazione è gratuita, obbligatoria la registrazione.

Rome is woman con Lucilla Andreucci

L’evento è aperto a tutte le donne, che vogliano iniziare un percorso di avvicinamento alla corsa, che vogliano migliorare le proprie performances o che vogliano semplicemente trascorrere del tempo di qualità con una community che pensa al benessere e magari conoscere anche amiche e amici nuovi.

A guidare le danze, come ormai da tradizione, l’ex maratoneta e mezzofondista azzurra Lucilla Andreucci, nel suo palmares cinque titoli di campionessa italiana in pista e su strada, 13 maglie azzurre, cinque vittorie sulla distanza di maratona, una medaglia d’argento nel 1997 alle Universiadi nei 10000 m e una medaglia di bronzo a squadre ai campionati mondiali di mezza maratona a Palma di Maiorca.

Gli appuntamenti Rome is Woman

Primo appuntamento domenica 21 giugno 2026, con ritrovo alle ore 9.00 alla Casa del Cinema di Villa Borghese. L’allenamento è aperto a tutte e ci sarà spazio per esercizi di pilates, attività coordinata da Florinda Andreucci, istruttrice certificata di pilates. Si potrà scegliere di correre o camminare, quest’ultima attività sarà gestita da Beatrice Ondoli, già alla guida di un gruppo di allenamento che si ritrova tutti i martedì sera nella Capitale.

La partecipazione è gratuita, è obbligatoria la registrazione.

Run Rome The Marathon 2027

Domenica 14 marzo 2027 Roma sarà ancora capitale di un grande impero, migliaia di maratoneti pronti a sfilare lungo la storia e immortalare la propria gloria nel Circo Massimo, sede nevralgica di tutta la manifestazione. Le iscrizioni sono aperte sul sito.