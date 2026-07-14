Giovedì 16 luglio a Villa Ada il Get Ready della Maratona di Roma

Il Get Ready di giovedì 16 luglio

Dopo il successo del primo appuntamento di giovedì 18 giugno, i Get Ready di Run Rome The Marathon «Summer Edition» vanno in scena giovedì 16 luglio, con ritrovo alle 18.30, nella splendida cornice di Villa Ada (ingresso via Ponte Salario).

Insieme alla coordinatrice Federica Romano e al coach Marco Caponeri, e con la partecipazione ex azzurra e vincitrice della Maratona di New York, la romana Franca Fiacconi, da sempre vicina alla Run Rome The Marathon, si andrà a caccia di emozioni e fatica per un allenamento da 10 km su percorso pianeggiante con fondo sterrato. Il tracciato è stato costruito su giro da 2 km, per un totale di 5 giri, per permettere di unirsi per una eventuale distanza più breve.

Ancora una volta, l’allenamento sarà possibile grazie al supporto dei pacer ufficiali di Run Rome The Marathon, con ritmi che andranno da 4'30"/km a 8'00"/km e l’opportunità di partecipare con il gruppo fitwalking, con due diverse velocità. Al termine dell’evento sarà offerto un aperitivo.

La partecipazione è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria – CLICCA QUI.

Rome is Woman

In contemporanea con l'ex campionessa azzurra di maratona Lucilla Andreucci, andrà in scena anche Rome is Woman, il progetto 'di corsa' tutto al femminile. In questo caso giri di 2km, tra cammino o corsa al proprio ritmo, accompagnate dall’energia, dalla passione e dall’esperienza dei pacer. Ci sarà come sempre la collaborazione della maratoneta Beatrice Ondoli.

Run Rome The Marathon 2027

Domenica 14 marzo 2027 Roma sarà ancora capitale di un grande impero, migliaia di maratoneti pronti a sfilare lungo la storia e immortalare la propria gloria nel Circo Massimo, sede nevralgica di tutta la manifestazione.

Le iscrizioni sono aperte sul sito.

