Run Rome The Marathon: con European Marathon Classics possibile la verifica risultati nella storia delle 8 grandi maratone europee

L’iniziativa riflette la filosofia alla base dell’European Marathon Classics: ogni maratona conta, ogni traguardo è importante e il percorso di ogni corridore merita di essere riconosciuto. Collegando decenni di risultati di maratona con quelli della comunità podistica odierna, l’EMC consente agli atleti di conservare i propri risultati, raccogliere e-coin digitali per i traguardi verificati e proseguire il proprio percorso per diventare un “European Marathon Classics Finisher”.

Il sistema di verifica si applica a tutte e otto le gare affiliate all’EMC: Run Rome The Marathon, Vienna City Marathon, Zurich Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon, TCS London Marathon, Copenhagen Marathon, Warsaw Marathon, EDP Lisbon Marathon e Mainova Frankfurt Marathon.

L’iniziativa è stata annunciata per la prima volta in occasione del lancio ufficiale dell’European Marathon Classics a Vienna nel febbraio 2026. Oggi, grazie a una partnership strategica con LetsDoThis, questa visione diventa realtà.

“Il lancio della verifica dei risultati storici rappresenta una pietra miliare per l’European Marathon Classics. Stiamo collegando decenni di risultati di maratona con i runner odierni,, offrendo loro l’opportunità di trasformare i propri successi passati in un percorso attivo e vivo”, ha affermato Kathrin Widu, CEO della Vienna City Marathon.

Ma soprattutto, i risultati storici verificati contano ai fini della sfida European Marathon Classics. I corridori che completano cinque diverse maratone EMC ottengono il titolo di «European Marathon Classics Finisher» e ricevono una medaglia commemorativa fatta di coins magnetiche, da collezione, ciascuna rappresentativa di una città.

Una procedura di verifica semplice e gratuita

Il servizio è disponibile gratuitamente per tutti i runner. I membri EMC già registrati possono cercare immediatamente i propri risultati passati, mentre i runner che non hanno ancora aderito a European Marathon Classics possono creare rapidamente un account gratuito su www.europeanmarathonclassics.eu ed entrare a far parte di una comunità globale in continua crescita che conta già oltre 15.000 corridori provenienti da 126 paesi in tutto il mondo.

La procedura di verifica è semplice:

Accedi al tuo account su www.europeanmarathonclassics.eu

Vai su “Il mio percorso” e seleziona “Risultati”

Clicca su “Trova risultati”

Seleziona:

– una delle otto maratone EMC

– l’anno di partecipazione

Clicca su “Cerca i miei risultati”

Il sistema esegue una ricerca nel database e visualizza i record corrispondenti. Una volta individuato e verificato automaticamente un risultato, questo viene aggiunto al profilo del corridore e viene generata la corrispondente e-coins.

Se non è possibile trovare un risultato, i corridori possono:

- verificare se il nome del proprio profilo corrisponde a quello utilizzato al momento dell’iscrizione alla gara

- aggiungere un nome alternativo

- inviare una richiesta di verifica individuale del risultato

Il database continuerà ad ampliarsi nel tempo man mano che verranno verificati ulteriori risultati storici.

Non tutti i risultati sono disponibili immediatamente

A causa della lunga storia delle gare EMC, non sono disponibili archivi completi per ogni anno. Le organizzazioni delle gare e i sistemi di gestione dei dati sono cambiati nel corso del tempo e alcuni dati storici non possono essere recuperati integralmente.

La prima fase comprende tutti i risultati attualmente disponibili nel database EMC. Ulteriori prestazioni saranno aggiunte progressivamente tramite le richieste di verifica inviate dai corridori.

I corridori sono invitati a seguire i canali social ufficiali di European Marathon Classics per ulteriori aggiornamenti e annunci riguardanti le prossime fasi del processo di verifica dei risultati storici.

Completare la sfida e ricevere la medaglia

Ogni arrivo storico verificato genera una e-coins nel profilo EMC del runner e lo avvicina al completamento della sfida European Marathon Classics. Una volta che un corridore completa cinque diverse maratone EMC, inclusi i risultati storici verificati, diventa ufficialmente un Finisher dell’European Marathon Classics.

La medaglia EMC viene consegnata di persona e non viene spedita per posta. I finisher sono invitati a ritirarla presso un’expo ufficiale della gara o al traguardo di qualsiasi gara EMC.

«Crediamo che risultati come questo meritino un vero momento al traguardo. Ecco perché invitiamo i corridori a ritirare la loro medaglia di persona – per festeggiare insieme, faccia a faccia, proprio dove le emozioni della maratona sono più intense», ha dichiarato David Rumbao, CMO della Zurich Rock’n’Roll Madrid Marathon.

Le prime medaglie saranno consegnate durante la 48ª Maratona di Varsavia il 27 settembre 2026, seguite dalla EDP Lisbon Marathon (10 ottobre) e dalla Mainova Frankfurt Marathon (25 ottobre).